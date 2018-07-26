Машина для снятия копыт и «Камаз» за миллион: с «молотка» пустят имущество должников

Судебные приставы нашли выход в борьбе с неплательщиками: выставляют их арестованное имущество на продажу. Эта практика приносит свои результаты, в прошлый раз, когда проводились торги с молотка ушли пять арестованных автомобилей и земельный участок на общую сумму 4 миллиона 640 тысяч рублей.

За долги придется рассчитаться имуществом

Так, 13 августа пройдут торги, на которых можно будет купить, например, машину для снятия копыт. Начальная цена 156 900 руб. Сумма задатка: 78 450 руб. Шаг аукциона: 1 569 рублей. Также фермеры смогут приобрести себе очиститель для шерстяных субпродуктов. Начальная цена 213 500 руб. Сумма задатка: 106 750 руб. Шаг аукциона: 2 135 руб.

Также на торги выставлены:

УАЗ Патриот, 2014 г.в. Начальная продажная цена:600 000,00 руб. Сумма задатка: 30 000,00 руб. Шаг аукциона: 6 000,00 руб. Камаз , 2012 г. в. Начальная продажная цена: 1 234 978,56 руб. Сумма задатка: 61 748,93 руб. Шаг аукциона: 12 349,78 руб. Теплогенератор, 2006 г. в., количество — 5 шт. Начальная продажная цена: 303 571,00 руб. Сумма задатка: 15 178, 55 руб. Шаг аукциона: 3 035,71 руб. Теплогенератор, 2006 г. в., количество — 2 шт. Начальная продажная цена: 121 429,00 руб. Сумма задатка: 6 071, 45 руб. Шаг аукциона: 1 214, 29 руб. Трактор Беларус-1220.3, 2013 г.в. Начальная цена: 949 000 руб. Сумма задатка: 47 450,00 руб. Шаг аукциона: 9 490 руб. ГАЗ 31105, 2004 г.в., Начальная цена: 144 500,00 руб. Сумма задатка: 7 225,00 руб. Шаг аукциона: 1 445, 00 руб. ГАЗ 3302, 2006 г. в. Начальная цена: 178 500,00 руб. Сумма задатка: 8 925 руб. Шаг аукциона: 7 185, 00 руб. ГАЗ-33023, 2006 г.в. Начальная цена 391 000 руб. Сумма задатка: 195 500 руб. Шаг аукциона: 3 910 руб. ГАЗ-3307, 1993 г.в. Начальная цена 125 000 руб. Сумма задатка: 62 500 руб. Шаг аукциона: 1 250 руб. ВАЗ-211540, 2008 г.в. Начальная цена 108 000 руб. Сумма задатка: 54 000 руб. Шаг аукциона: 1 080 руб. Прицеп Шмитц SCS27, 1996 г.в. Начальная цена 282 000 руб. Сумма задатка: 141 000 руб. Шаг аукциона: 2 820 руб. Полуприцеп Фрюхауф, 1999 г.в. Начальная цена 406 000 руб. Сумма задатка: 203 000 руб. Шаг аукциона: 4 060 руб. Станок марки «Рифей»., Начальная цена 977 000 руб. Сумма задатка: 488 500 руб. Шаг аукциона: 9 770 руб. Автопогрузчик Doosan G-15S, 2007 г.в., Начальная цена 259 322, 04. Сумма задатка: 129 661, 02 руб. Шаг аукциона: 2 593, 22 руб.

Участники торгов могут напрямую связаться со специализированными торгующими организациями по номеру телефона (347) 286-51-39, (347) 286-51-93 или подойти в их офис по адресу: г. Уфа, ул. Кирова, д.99/3, оф.6.