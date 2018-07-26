За увольнение людей предпенсионного возраста предлагают отправлять в тюрьму

Минтруда России выступило с предложением ввести уголовную ответственность для работодателей за увольнение пожилых людей. В ведомстве это предложение назвали «План создания условий для повышения уровня пенсионного обеспечения граждан». Вскоре его вынесут на обсуждение в рамках работы Российской трехсторонней комиссии по урегулированию социально-трудовых отношений.

Как сообщает «Экономика сегодня», подобным ужесточением ответственности власти намереваются защитить трудовые права россиян, пресечь увольнения и отказы в приеме на работу по возрасту.

Напомним, правительство в середине июня приняло решение увеличить пенсионный возраст для мужчин с 60 до 65 лет, для женщин — с 55 до 63. Реформа будет поэтапной и начнется с 2019 года. По словам главы кабмина Дмитрия Медведева, размер пенсии неработающим пенсионерам отныне будет расти на 1000 рублей в год.

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