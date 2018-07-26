Производители решили поднять цены на сливочное масло

— В начале июля была попытка производителей поднять оптовые цены на сливочное масло вслед за мировым рынком. С конца апреля на мировом рынке был рост цен. В июле он сменился падением.

Однако на стоимость масла влияет также ситуация на внутреннем рынке. Сейчас цены производителей, к примеру, на «Крестьянское» жирностью 72 процента в опте немного ниже уровня 2017 года, когда стоимость взлетела до максимумов. При этом все равно цена на масло остается на достаточно высоком уровне.

Зимой произошло снижение цен на сырое молоко. Это было связано с тем, что в прошлом году производители почувствовали повышение спроса, в том числе на сливочное масло и для его выпуска закупили много сырого молока в надежде продать готовую продукцию в зимний период по более высоким ценам. В итоге на складах скопилось много сырья (как российского производства, так и зарубежного), цены на него пошли вниз, потому немного подешевело и сливочное масло. К июлю остатки сырья уменьшились, цены на сырое молоко стабилизировались, так как падать дальше уже просто некуда. В результате, в июне-июле по сливочному маслу мы наблюдаем попытку поднять оптовые цены.

Обычно если производитель поднял цену на товар, то и торговые сети начинают их понимать. Но не нужно забывать, что и у самих сетей изначально есть наценка процентов 60. Потому какое-то время они могут не повышать цены, сокращая свою маржу. В результате в рознице в ближайшие месяцы цены на сливочное масло сильно меняться не будут. Но осенью-зимой могут начаться колебания.