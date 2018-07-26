Победа над инфляцией: рост цен во всех регионах России не превысил 4% 

Среди лидеров по низкой инфляции — Дагестан с показателем 0,2%, Ростовская и Тверская области — 0,6%, Крым с 0,7% и Омская область с 0,8%. В среднем в годовом выражении увеличение потребительских цен составило 2,3%.
Инфляция в годовом выражении по состоянию на июль не превысила показателя в 4% ни в одном из российских регионов. Это следует из «Картины инфляции», подготовленной министерством экономического развития РФ.
Самая высокая инфляция в годовом выражении зафиксирована в республике Ингушетия, там она составила 3,7%. Как отмечают «Известия», «высокая» в рамках указанных показателей также наблюдается в Московской области, на Чукотке, в Хабаровском краю и Нижегородской области.
Среди лидеров по низкой инфляции — Дагестан с показателем 0,2%, Ростовская и Тверская области — 0,6%, Крым с 0,7% и Омская область с 0,8%. В среднем в годовом выражении увеличение потребительских цен составило 2,3%.
Как отметил экономический эксперт Сергей Хестанов, рекордно низкая инфляция в Дагестане обусловлена хорошим сбором урожая. Производители стремились скорее реализовать свежие фрукты и овощи, в связи с чем цена на них заметно упала. Это отразилось и на других регионах России. Эксперты ожидают продолжение связанной с овощами и фруктами дефляции и в августе, однако предполагают, что она будет ниже.