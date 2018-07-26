Минторг США: КНР ощущает негативный эффект от импортозамещения американской агропродукции

"Китайцы уже ощущают на себе болевой эффект, если учитывать их последние заявления, вливание капиталов в банки, изменение требований к резервам, понижения курса национальной валюты", — считает глава Минфина США

Он указал на сложности, с которыми сталкивается Пекин в поиске замены сельскохозяйственной продукции, импортируемой из США . «Вот посмотрите, что произойдет, как только у них завершатся запасы соевых бобов, созданные искусственным путем. Они просто не смогут импортировать сою [в нужном объеме] из Бразилии , на которую приходится 55% их (Китая) закупок соевых бобов, на нас (США) — 33%. Бразилии, чтобы полностью заменить наши бобы, потребуется увеличить экспорт в Китай на 60%. Если бы Бразилия могла позволить себе такое увеличение, то она бы уже давно сделала это и не стала дожидаться нынешнего конфликта [между Вашингтоном и Пекином]», — пояснил Росс.

О поставках сои Согласно таможенной статистике КНР, импорт в Китай соевых бобов, дробленых или недробленых, по итогам января-марта 2018 года сократился относительно аналогичного периода прошлого года (АППГ) на 3,1% до $8,2 млрд Тоннаж импорта остался на уровне АППГ — 19,57 млн тонн (-0,2%).

США занимают лидирующую позицию по поставкам сои в Китай — 12,26 млн тонн (-20,5%) на общую сумму $5,16 млрд (-22,8%). Экспорт соевых бобов из Бразилии в Китай вырос в 2,3 раза и составил 6,15 млн тонн. Доход от экспорта достиг 2,6 млрд долларов (рост в 2,2 раза). Средняя стоимость тонны сократилась на $8 до $422.

Претензии к Пекину

Президент США неоднократно заявлял, что ему «не нравится» дефицит в торговле с Китаем. 15 июня этого года Трамп объявил, что в связи с «кражей Китаем американской интеллектуальной собственности и технологий, а также тем, что Пекин прибегает к несправедливой торговой практике», США введут 25-процентные пошлины на импортируемые из этой страны товары на сумму 50 млрд долларов. Власти КНР незамедлительно ответили адекватными тарифами применительно к аналогичной стоимости импортируемой американской продукции.

После этого представитель США на торговых переговорах Роберт Лайтхайзер объявил о подготовке дополнительного списка китайских товаров на сумму $200 млрд для введения пошлин в размере 10%, мотивировав этот шаг тем, что КНР «не хочет изменить несправедливую торговую практику».

20 июля в интервью телеканалу CNBC Трамп заявил, что не исключает введения импортных пошлин на весь объем поставляемых из КНР товаров. Как отметил Трамп, это может произойти в случае, если китайская сторона продолжит предпринимать ответные действия против Соединенных Штатов.