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В ПФР назвали оптимальное для страны соотношение работающих и пенсионеров
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В ПФР назвали оптимальное для страны соотношение работающих и пенсионеров 

РИАМО 2 часа назад
Фото: РИАМО
Председатель правления Пенсионного фонда России Антон Дроздов считает, что благодаря изменениям в пенсионной системе к 2030 году соотношение работающих и пенсионеров в стране достигнет оптимального показателя 3:1, сообщает ТАСС.
«Если взять несколько десятилетий назад, 80-е годы, то соотношение лиц трудоспособного возраста (от 16 до 55 лет — женщины и до 60 лет — мужчины) к пенсионерам было 3,7:1, почти 4. В настоящее время это порядка 2:1. Если мы не меняем систему, то к 2030 году соотношение будет уменьшаться — 1,8, 1,7 и так далее. Если мы изменим возраст, то к 2030 году это соотношение будет опять приближаться к 3-3,1. Это оптимальное соотношение, когда трое работающих содержат одного пенсионера», — сказал Дроздов в эфире телеканала «Россия 1».
Законопроект об изменении пенсионной системы, в частности, предусматривает постепенное повышение возраста выхода на пенсию до 65 лет для мужчин (к 2028 году) и до 63 лет для женщин (к 2034 году). В настоящее время пенсионный возраст для мужчин и женщин составляет 60 и 55 лет соответственно.
В результате пенсионного маневра, по словам министра труда и соцзащиты РФ Максима Топилина, пенсии будут проиндексированы темпами более чем в два раза выше инфляции.
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