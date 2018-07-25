Экономист: Трамп разрушает десятилетиями выстраивавшуюся систему

В марте нынешнего года 45-й президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп объявил о введении ввозных пошлин на сталь в размере 25 процентов и десятипроцентных для алюминия, подчеркнув, что это сделано в интересах национальной безопасности США.

После неудачных переговоров, начиная с июня, эти ограничения коснулись и Евросоюза . В результате страны, чьи предприятия попали под удар, уже заявили о подготовке ответных мер. Кроме того, с июля введены пошлины на 818 видов товаров из Китая , чей объем оценивается эксперты в 34 миллиарда долларов. И это при том, что только в 2017 году в Америку было ввезено китайской продукции на более чем на 500 миллиардов долларов. Китай, в свою очередь, ответил зеркальными мерами.

— А теперь к власти приходит 45-й президент США в лице Трампа и начинает все эти правила ломать. И это притом, что десятилетиями Америка находилась во главе создания этих устоев, они осуществляли лидерскую роль. А теперь Трамп заявляет, что США оставляет за собой право нарушать эти правила если их применение будет противоречить национальным интересам США. Это совершенно чудовищное утверждение! — уверен Алексей Портанский . — Такого просто невозможно было представить, как, впрочем, и то, что он вообще станет президентом. Будь на его месте Хиллари Клинтон или Берни Сандерс , это бы точно не случилось.

Таким образом, уверен эксперт, нынешняя торговая война, в отличии от десятков торговых войн прошлого, не является следствием органичного развития мировой экономики, и к ней нельзя относится как к неизбежному явлению. Впрочем, недаром публицист Фрэнсис Фукуяма , уже объявивший однажды о «конце истории», опубликовал перед въездом Трампа в Белый Дом статью, в которой назвал его несистемным президентом. Тогда еще никто не мог предугадать последствия.

По словам Алексея Портанского, нынешний переговорный процесс Трампа и председателя Европейской комиссии Жана-Клода Юнкера проходят очень тяжело. Это обусловлено тем, что у них совершенно разные представления о том, как же именно надо договариваться. Европейская сторона уважает правила, в то время как Трамп правил не признает, и понимает только принцип «сделки». Он предпочитает давить на партнера. Более того, он даже не понимает почему европейцы настолько возмущены и ошарашены.

— В частности, сейчас Трамп предлагает вообще отменить вообще все пошлины. Но это ведь глубочайшее непонимание всех процессов. Ведь торговля — это далеко не так просто. Кроме пошлин существуют еще и различные субсидии, а также другие нюансы. И при создании глобальной экономики все эти параметры выверялись буквально на медицинских весах. У каждой страны существует уникальный комплекс мер, призванный обеспечивать стабильность внутреннего рынка. А теперь приходит Трамп и говорит: «А давайте все тарифы отменять». Ну так дела не делаются в современном мире, — подчеркнул Алексей Портанский. — При этом нынешнее предложение по сути повторяет план Трансатлантического торгового партнерства. Но он же сам эти переговоры и остановил. А теперь снова поднимает этот вопрос. Я не завидую тем, кто его европейским партнерам. Совершенно непонятно чего ожидать в дальнейшем.

При этом, ввиду того, что таких прецедентов история еще не наблюдала, крайне сложно предсказать, когда все закончится. В худшем случае, придется ожидать окончания срока президентства Дональда Трампа, однако скорее всего его советники намекнут ему о тупиковости выбранного пути гораздо раньше. Еще существует возможность того, что после ближайших выборов в Сенат новый состав вполне может пригрозить Трампу импичментом.