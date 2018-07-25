Глава ВТО: организация работает вопреки заявлениям администрации США

"ВТО не сломана и на самом деле функционирует вполне хорошо", — заверил он. «Если бы не мы (ВТО — прим. ТАСС), то было бы введено гораздо больше протекционистских мер. В этом случае мировой экономике было бы гораздо сложнее оправиться», — пояснил Азеведу, имея в виду глобальный финансовый кризис 2008 года.

Он рассказал, что ВТО скоро опубликует доклад, согласно которому последствия применения протекционистских мер оцениваются в около $49 млрд в 2016-2017 годах по сравнению с почти $85 млрд в 2017-2018 годах. «Надеемся, что мы сможем остановить эту тенденцию», — отметил Азеведу. «Рост мировой экономики демонстрирует признаки восстановления. Мы надеемся на то, что новые торговые трения не затронут эти признаки и не устранят возможности дальнейшего роста, которые в настоящий момент выглядят многообещающе», — добавил глава ВТО.

По просьбе CNBC Азеведу комментировал заявления главы Национального экономического совета Белого дома Лоуренса Кадлоу, который ранее в среду в интервью телекомпании CBS призвал не возлагать на президента США ответственность за обострение торговых споров в мире. «Я часто говорил, что не надо винить во всем президента Трампа. Мировая система торговли сломалась, ВТО сломалась, принцип взаимовыгоды не работает. Китай является худшим, но не единственным нарушителем [правил ВТО] в мире, Трамп лишь старается исправить плохие торговые меры, практикуемые в течение десятилетий», — заявил Кадлоу.