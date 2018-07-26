Банк БРИКС выделит России миллиард долларов

Банк БРИКС выделит миллиард долларов на развитие инфраструктуры в России

Новый банк развития, учрежденный ранее в рамках БРИКС, выделит РФ кредит на 1 миллиард долларов под инфраструктурные проекты в 2019 году, рассказал РИА Новости вице-президент банка и его главный финансист Лесли Маасдорп (Leslie Maasdorp) в кулуарах делового форума в рамках саммита БРИКС.

"Примерно миллиард долларов — это та сумма, которую мы будем выделять ежегодно России и всем другим странам. Сейчас мы предоставляем от 4 до 5 миллиардов долларов в год, и это вырастет примерно до 7-8 миллиардов долларов. Так что в следующем году в Россию будет инвестирован еще миллиард долларов в инфраструктуру", — заявил Маасдорп.

При этом финансист подчеркнул, что средства пойдут на разные цели — от строительства портов и дорог и транспортной логистики до энергетических проектов. Он также отметил среди важных задач восстановление городской среды, обработку бытовых отходов и продвижение безотходной экономики.