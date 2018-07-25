Операция «Заморозка»: топливо немного подешевело

На московских заправках дешевеет бензин и дизель, сообщила Московская топливная ассоциация. Долго ли продлится эта тенденция и чего ждать в дальнейшем, выясняла «ВМ».

Как следует из отчета ассоциации, по состоянию на 23 июля средневзвешенные цены на заправках города в случае с дизелем ужались на 1 копейку, составив 44,26 рубля за литр, в случае с бензином падение составило 3 (АИ-92) и 2 (АИ-95) копейки.

В итоге стоимость первого пляшет сейчас вокруг значения 42,22 рубля, а второго — вокруг 45,68 рубля.

Не бог весть какое снижение, конечно, но копейка рубль бережет. И нам, потребителям, хотелось бы сберечь как можно больше. Есть ли предпосылки — вот в чем вопрос.

— Нынешнее небольшое снижение — отголосок событий двухмесячной давности, — сказал «ВМ» Евгений Аркуша , президент Российского топливного союза. — Напомню, что начиная с марта, у нас произошел рост оптовых цен где-то на 30 процентов, розничные выросли на 10 процентов, что, конечно, больше уровня инфляции, но с тем рывком, который сделал опт, не сравнить.

Был даже такой промежуток времени, когда отпускные цены были выше розничных — ситуация совершенно не нормальная для рынка. Поэтому правительство было вынуждено принять меры. Манипулируя экономическими и административными рычагами, оно договорилось с нефтяными компаниями о заморозке цен на заправках.

Соответствующее совещание было 30 мая и с этого момента, по словам эксперта, стоимость опта пошла на спад.

Но сейчас все ждут начала поэтапного снижения (до нуля — к 2024 году) экспортной пошлины на нефть и нефтепродукты с одновременным ростом налога на добычу полезных ископаемых. Считается, что в итоге экспорт нефти станет более выгодным, а цена на нефтепродукты на внутреннем рынке вырастет. Чтобы компенсировать рост цен на топливо, введут плавающий акциз, который будут повышать на время низких цен на нефть и повышать при росте…

— Проблема в том, что налоговое обременение все равно будет висеть на потребителе, — объяснил «ВМ» Булат Нигматуллин , генеральный директор Института проблем энергетики. — У нас уже была подобная практика до 1998 года, и когда сделали такое ценовое «выравнивание», я, как директор, платил за потребляемое институтом тепло больше, чем шло в фонд оплаты труда.

И только когда новое правительство Примакова сразу же заморозило цены на энергоносители и электричество, страна хоть как-то ожила. У нас очень любят считать все в долларах. Но забывают о такой сравнительной величине, как паритет покупательной способности. Сегодняшний доллар по паритету стоит 23 рубля, а средняя цена углеводородов — 2 доллара. Для сравнения — в США литр бензина обойдется в 70 центов, то есть в три раза дешевле!

По-хорошему, внутренние цены надо пересчитывать по паритету, а не по тому, сколько долларов или евро они стоят на Западе.

На фоне происходящих событий нефтяники громко жалуются на то, что они теряют прибыль.

— Не прибыль, а сверхдоходы! — поясняет эксперт. — В мире выросли цены? Тогда пересчитайте внутреннюю цену, исходя из внутренней цены доллара в 23 рубля, и вопросов ни к кому не возникнет. Ведь бензин мы тратим внутри страны, и все сверхприбыли, завязанные на разнице в цене валюты, в дальнейшем просто вымываются из нормального сектора экономики в карманы нефтяных королей.

По словам замминистра энергетики России Павла Сорокина, в 2019 году стоимость бензина будет повышаться в пределах годовой инфляции, которая планируется в 4,3 процента.

ЦИФРА

50,9 тыс.руб. за тонну — нынешняя цена авиакеросина, выросшая за год на 18,4%. Для компенсации затрат авиакомпании уже увеличивают топливный сбор.

СПРАВКА

Паритет покупательной способности — количество валюты, выраженное в единицах другой валюты, необходимое для приобретения одного товара или услуги на рынках обеих стран. Например, батон хлеба стоит в США 1 доллар, а у нас — 10 рублей, ППС доллара — 10 рублей, рубля — 0,1 доллара.

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