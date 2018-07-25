Налоговый кнут и пряник. Что ждет россиян с 2019 года

С 1 января россияне будут жить по-другому. А вернее всего, производители начнут закладывать повышение НДС в стоимость товаров уже к концу года. То, что цены вырастут, сомнения не вызывает. Вопрос — на сколько? В ЦБ считают, что инфляция поднимется на 1%. Антон Силуанов называл цифру в 1,5%. Алексей Кудрин говорил о 0,4%. Кто из них прав, покажет время.

С одной стороны, сохраняется льготная десятипроцентная ставка налога на продукты, лекарства, детские товары, с другой — в стоимость того же хлеба или масла входят электроэнергия, транспорт и так далее, а на них НДС будет 20%, и это вызовет рост цен. Кроме того, издержки бизнеса, которые внесут свой вклад в инфляцию, замечает директор компании «Промет» Алексей Петров

Алексей Петров директор компании «Промет» «Это не только дополнительные издержки, но это прежде всего замороженный оборотный капитал, он стоит достаточно больших денег. В итоге это однозначно приведет к росту цен, причем, на мой взгляд, не на 2%. Глобально это приведет к росту инфляции и скачку цен на 3-4%. Это мое личное мнение как директора по продажам производственной компании».

Параллельно с повышением налога власти вводят небольшие послабления — обещают упростить возмещение НДС для экспортеров. Это можно только приветствовать. Главное, чтобы работало. Незаконное возмещение НДС — одно из самых распространенных налоговых преступлений, поэтому и отношение у проверяющих особое.

Еще одно послабление — снижение срока налоговой проверки: максимум два месяца. Это тоже можно только приветствовать. Но руководитель в налоговом органе получит право продлить проверку до прежних трех месяцев.

И третья компенсация: власти отменяют налог на движимое имущество. Это самый главный пряник, который сэкономит бизнесу примерно 160 млрд рублей. Но повышение НДС, по подсчетам правительства, это 620 млрд, то есть почти в четыре раза больше.

Дмитрий Филиппов председатель наблюдательного совета компании «Пушкинский текстиль» «Конечно, это несколько упростит, но НДС по сравнению с этим налогом — просто небо и земля, это две несопоставимые вещи. Налоги на имущество, особенно для малого и среднего бизнеса, практически незначительны. Основной налог, который мы платим, это НДС. Если он сейчас увеличивается, это очень ощутимо ударит по всем показателям, нагрузка на бизнес увеличится».

Налог на движимое имущество важен с идеологической точки зрения. Во-первых, его ввели в конце прошлого года: власти тогда не исполнили обещание не повышать налоги до 2019-го. Как только его ввели, в Минфине заявили, что этот сбор нужно снова отменить. Значит, признавать ошибки правительство умеет.

Этот налог еще называют налогом на оборудование, на станки. Его отмена, как показал прошлый опыт, стимулирует модернизацию. Но лукавство в том, что налог, похоже, вводили, чтобы потом его торжественно отменить.

Тамара Касьянова первый вице-президент Клуба финансовых директоров «Его ввели и отменили уже изначально. Отменили льготу, то есть фактически его еще не существует. Видимо, его ввели для того, чтобы потом отменить при повышении ставки НДС, потому что его планировали вводить с начала этого года, но никакой регион его практически и не ввел, Москва в том числе. Так что это такая разменная монета или якобы послабление».

И еще одно дополнение к ожидающей россиян реальности: одновременно с законопроектом о повышении НДС Дума приняла закон о завершении налогового маневра в нефтяной отрасли. Он предполагает обнуление экспортных пошлин и повышение налога на добычу полезных ископаемых.

Это уже привело к недавнему росту стоимости бензина, хотя в правительстве обещали сдерживать топливные цены. Вероятно, в течение года бензин сильно дорожать не будет, но потом этого, наверное, не избежать. Называлась цифра в 100 рублей за литр.

Так что в новую реальность россияне будут входить постепенно, дозированно: сначала НДС, потом топливо. Но главное, смогут ли власти правильно распорядиться собранными триллионами. Обиднее всего будет терпеть просто так.