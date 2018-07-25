Банк России повременит с понижением ставки до конца года

МОСКВА , 25 июл — ПРАЙМ. Банк России воздержится от снижения ключевой ставки на предстоящем заседании совета директоров в пятницу, сохранив ее на уровне 7,25%. Регулятор не пойдет на этот шаг уже в третий раз за год — после жесткого комментария ЦБ о замедлении перехода к нейтральной политике ситуация в экономике не изменилась, что сводит возможности снижения ставки на нет до конца 2018 года, считает большинство опрошенных РИА Новости аналитиков.

Следующее заседание совета директоров ЦБ по процентной политике запланировано на пятницу, 27 июля. В текущем году регулятор снижал ключевую ставку дважды — в феврале и марте, по 0,25 процентного пункта, а с апреля взял паузу. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина в июне отмечала, что регулятор ожидает завершения перехода к нейтральной политике до конца 2019 года. При этом ЦБ при целевой инфляции в 4% оценивает нейтральную ключевую ставку в 6-7%, то есть, на 2-3 процентных пункта выше целевой инфляции.

В прошлом году Банк России снижал ставку шесть раз, суммарно на 2,25 процентного пункта. При этом в марте регулятор дал сигнал, что в 2018 году может взять несколько пауз в снижении ключевой ставки. По данным Росстата, инфляция в РФ с начала года составила 2,5%, вместе с тем инфляционные ожидания населения РФ выросли на следующие 12 месяцев до 9,8% в июне с майских 8,6% — на фоне роста цен на бензин.

Главный экономист Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Дмитрий Полевой считает, что все текущие макроэкономические параметры указывают на выбор в пользу сохранения ставки неизменной. «Сигнал, который ЦБ дал в июне, выглядит довольно однозначным: рост инфляционных рисков из-за ожидаемого повышения НДС в 2019 году через влияние на инфляционные ожидания, потребительское поведение и готовность населения сберегать — причина повременить с нормализацией монетарной политики», — отмечает Полевой.

Ирина Лебедева. "Я жду сохранения ставки на уровне 7,25%. Основные аргументы: жесткий комментарий по итогам прошлого заседания, ускорение потребительской инфляции и риски дальнейшего роста цен, риски ужесточения санкций", — говорит старший аналитик банка «Уралсиб»

ЗАМОРОЗКА СТАВКИ

Говоря о планах Банка России, эксперты в целом сошлись во мнении, что возможности смягчения политики сильно ограничены в текущем году, однако ряд экспертов не исключают, что ставка достигнет уровня 7%.

Возможности для снижения ставки в этом году исчерпаны, уверена главный экономист банка «Нордеа» Татьяна Евдокимова , указывая на итоги прошлого заседания ЦБ. Ее смещение в диапазон 6-7% теперь переносится на 2019 год, полагает аналитик. «Если три месяца назад ожидаемая траектория ставки была нисходящей, то с апреля ситуация резко изменилась. Возникли многочисленные проинфляционные риски — более слабый курс рубля, рост цен на бензин, предстоящее повышение НДС. В этих условиях пространство для снижения ставки исчезло», — отмечает она.

Тем не менее, ЦБ ожидает довольно скромного отклонения инфляции от целевых 4% в 2019 году, и поэтому Евдокимова не видит перспектив ее повышения.

С ней согласен главный экономист «Эксперт РА» Антон Табах . По его мнению, правительственные реформы вынудили ЦБ отказаться от снижения ставки в июне, и регулятор не будет этого делать до конца 2018 года.

Менее статичной видит ситуацию эксперт группы исследований и прогнозирования Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) Дмитрий Куликов , хотя и считает, что «бодрый» рост кредитования дает ЦБ возможность не торопиться с понижением ставки на фоне существующих рисков ускорения инфляции.

"В такой ситуации слишком уж сильно снижать ключевую ставку, может быть, преждевременно, поэтому мы ожидаем, что она останется неизменной почти до самого конца года, где, впрочем, одно понижение, в случае отсутствия дополнительных форс-мажоров, ожидать можно", — сказал аналитик.

В аналитическом отчете «ВТБ Капитала» отмечается, что к концу года ключевая ставка может достигнуть 7%. Как считают аналитики компании, ЦБ займет выжидательную позицию до тех пор, пока не получит достаточно информации о том, как инфляционные ожидания и цены отреагируют на повышение НДС.

С этим согласен аналитик компании «Открытие Брокер» Тимур Нигматуллин . Среди причин, указывающих на сохранение ставки, он выделяет еще то, что предстоящее заседание Центробанка не является «опорным», и поэтому резкие шаги ЦБ маловероятны.

"Поэтому причин для пересмотра ЦБ своей июньской позиции нет, как и интриги вокруг заседания", — резюмировал Полевой.

ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ

Банк России при принятии решения о денежно-кредитной политике учитывает не только внутренние факторы, но и ситуацию на внешних рынках. Как отмечает управляющий директор по розничным продуктам "Абсолют банка" Антон Павлов , политика ФРС США по повышению учетной ставки, приводящая к перетоку капиталов иностранных инвесторов в долларовые активы, сдерживает возможности регулятора снижать ключевую ставку.

Дополнительным проинфляционным риском становятся торговые войны — этот фактор влияет на мировые цены, считает Куликов. «Наконец, продолжающееся повышение ставок в развитых странах потенциально ослабляет курсы валют развивающихся стран, что опять же через цены импорта может переноситься в конечные внутренние цены», — добавил эксперт.

Аналитики отмечают возросшие внешние геополитические риски из-за усиления санкционной риторики. США ввели ввозные пошлины на товары из ЕС Китая и ряда других стран, те в ответ применили собственные меры. Так, Китай и Канада ввели ответные пошлины на сельскохозяйственную продукцию из США, в частности, из тех штатов, которые поддержали Трампа на президентских выборах 2016 года.

Кроме того, члены сената США в июле объявили о начале работы над «всеобъемлющим законопроектом», нацеленным на усиление санкционного давления на Россию.

До этого, в начале апреля США внесли в так называемый «черный список» ряд крупных российских бизнесменов и подконтрольные им компании, в частности, Олега Дерипаску и контролируемые им En+ Group "Группу ГАЗ" , «Базовый элемент» и "Русал" . Добавление в список означает блокировку активов в США и запрет на любой бизнес с этими компаниями для американских граждан, включая любые операции с долговыми и долевыми инструментами.

ТОН РЕГУЛЯТОРА

Опрошенные эксперты предположили также, какие сигналы может подать регулятор по итогам грядущего заседания совета директоров.

"Мы ожидаем, что Центробанк подтвердит свои планы по снижению ключевой ставки, так как повышение доступности кредитных ресурсов важно для поддержания предпринимательской активности, а также развития ипотечного рынка. На одной из последних встреч с президентом глава Центробанка сказала о наличии потенциала для снижения ставок по ипотеке, что косвенно подтверждает курс на смягчение денежно-кредитной политики", — считает Павлов.

"В то же время рост проинфляционных рисков — это один из основных «месседжей», которые мы увидим в сообщении по итогам заседания", — добавляет он.

Евдокимова, в свою очередь, не ожидает изменения тональности пресс-релиза по сравнению с прежними заседаниями, так как существенных изменений в макроэкономической ситуации за прошедшие полтора месяца не произошло, хотя и не исключает, что ЦБ выразит обеспокоенность очень резким ростом инфляционных ожиданий.

Полевой также видит, что традиционное июльское повышение тарифов ЖКХ может повлиять на инфляционные ожидания, однако какого-либо существенного изменения тональности ЦБ в этот раз также не ожидает.

Лебедева считает, что ЦБ может рассказать о рисках повышения ставки в перспективе нескольких месяцев.