ЦБ отложил на время переход к ранее заявленной нейтральной политике 

Москва, 27 июля — «Вести. Экономика». Европейские биржевые площадки на торгах в пятницу закрылись на положительной территории, завершив неделю на мажорной ноте на фоне позитивных отчетов компаний и потепления в торговых отношениях со своим заокеанским союзником. Немецкий индекс DAX вырос на 0,40%, французский CAC40 увеличился 0,57%, британский FTSE прибавил 0,50%.
Американские биржевые индексы открыли торговую сессию в основном в красной зоне после выхода данных по ВВП страны, который во втором квартале увеличился на 4,1% в годовом выражении, продемонстрировав максимальный рост за последние два года. В свою очередь, продолжают преподносить неприятные сюрпризы отчеты компаний. Так, вслед за вчерашним обвалом акций Facebook, на сегодняшнем старте торговой сессии в лидерах падения оказался его коллега Twitter с результатом (-15%), также не порадовал инвесторов Intel (-8%).
Российский рынок завершил торги пятницы разнонаправленно. Так, рублевый индикатор МосБиржи снизился на 0,26%, остановившись на отметке 2286,49 пунктов. В лидерах роста выступили бумаги Роснефти (+1,55%) и ММК (+1,69%), в аутсайдерах акции Polymetal (-3,37%) и Распадской (-0,92%). Фьючерс на индекс РТС прибавил 0,16%, и на данном этапе локальная поддержка в инструменте находится на отметке 114500, сопротивления расположены на уровнях 116000 и 118000 пунктов.
РЫНОК НЕФТИ
Нефть сегодня торгуется вблизи закрытия четверга, без ярко выраженных идей, на спокойном рынке. В настоящий момент локальной поддержкой по Brent выступает отметка $73,50, сопротивления расположены на $75,10 и $76. Игроки ждут статистики от нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes, которая может оказать влияние на динамику нефтяных цен в первой половине торгов в понедельник.
РУБЛЬ
На последнем заседании ФРС США объявила о намерении ускорить темпы повышения процентной ставки до конца текущего года, что спровоцировало распродажу валют и долга Emerging markets. Помимо всего, прогноз на 2019 год предусматривает три повышения ставки, и еще одно ожидается в 2020 году. Сегодня у российского Центробанка был целый ряд причин взять паузу в серии понижения процентной ставки, тем самым отложив плавный переход к ранее заявленной нейтральной политике. Так, ужесточение монетарной политики в США привело к значительному уменьшению спреда между ставкой ЦБ РФ и ставкой ФРС, что негативно сказывается на котировках ОФЗ в силу снижения эффективности стратегий carry trade — в последнее время наблюдается весьма слабый спрос на новые выпуски облигаций федерального займа со стороны иностранных фондов. По информации Банка России, в июне нерезиденты сократили вложения в ОФЗ на 141 млрд руб., а их общая доля сократилась с 30,5% до 28,2%, несмотря на предлагаемый Минфином дисконт, составляющий порядка пяти базисных пунктов. На торгах в пятницу рубль укрепляется по отношению к американскому доллару, торгуясь ниже отметки 63, на данном этапе локальным сопротивлением в паре выступают отметки 63,20 и 63,60, поддержки расположены на 62,40 и 61,90.
Сергей Дроздов, аналитик группы компаний «ФИНАМ»