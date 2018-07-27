ЦБ отложил на время переход к ранее заявленной нейтральной политике

Москва , 27 июля — «Вести. Экономика». Европейские биржевые площадки на торгах в пятницу закрылись на положительной территории, завершив неделю на мажорной ноте на фоне позитивных отчетов компаний и потепления в торговых отношениях со своим заокеанским союзником. Немецкий индекс DAX вырос на 0,40%, французский CAC40 увеличился 0,57%, британский FTSE прибавил 0,50%.

Американские биржевые индексы открыли торговую сессию в основном в красной зоне после выхода данных по ВВП страны, который во втором квартале увеличился на 4,1% в годовом выражении, продемонстрировав максимальный рост за последние два года. В свою очередь, продолжают преподносить неприятные сюрпризы отчеты компаний. Так, вслед за вчерашним обвалом акций Facebook, на сегодняшнем старте торговой сессии в лидерах падения оказался его коллега Twitter с результатом (-15%), также не порадовал инвесторов Intel (-8%).

Российский рынок завершил торги пятницы разнонаправленно. Так, рублевый индикатор МосБиржи снизился на 0,26%, остановившись на отметке 2286,49 пунктов. В лидерах роста выступили бумаги Роснефти (+1,55%) и ММК (+1,69%), в аутсайдерах акции Polymetal (-3,37%) и Распадской (-0,92%). Фьючерс на индекс РТС прибавил 0,16%, и на данном этапе локальная поддержка в инструменте находится на отметке 114500, сопротивления расположены на уровнях 116000 и 118000 пунктов.

РЫНОК НЕФТИ

Нефть сегодня торгуется вблизи закрытия четверга, без ярко выраженных идей, на спокойном рынке. В настоящий момент локальной поддержкой по Brent выступает отметка $73,50, сопротивления расположены на $75,10 и $76. Игроки ждут статистики от нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes, которая может оказать влияние на динамику нефтяных цен в первой половине торгов в понедельник.

РУБЛЬ