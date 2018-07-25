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Россияне требуют, чтобы чиновникам и депутатам пенсии начисляли по той же методике, что и остальным гражданам
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Россияне требуют, чтобы чиновникам и депутатам пенсии начисляли по той же методике, что и остальным гражданам 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
В настоящее время отчисления в ПФР воспринимаются населением как сбор на постоянно повышающийся уровень жизни растущего корпуса чиновников и депутатов, заявляет автор инициативы, размещенной на сайте РОИ.
— В нашем социальном государстве не соблюдается равенство методики начисления пенсий по старости. Депутатам разных уровней например, начисляется пенсия совсем не по закону, которому начисляется пенсия для всего остального населения страны, — рассуждает автор инициативы. — Методика начисления пенсий в баллах гражданам непонятна и возмутительна.
Гражданин не может даже предположить, какова будет его пенсия. Может, если упразднить это неравенство, то повышение пенсионного возраста для граждан страны, не будет восприниматься населением как сбор на постоянно повышающийся уровень жизни растущего корпуса чиновников и депутатов. Может, и возраст выхода на пенсию всем станет понятен, можешь работать — работай, твоя пенсия будет только расти. Передавай опыт молодым, тебе уважение и пенсия достойная. Автор уверен, что методика начисления пенсий чиновникам и депутатам должна быть такой же, как для любого гражданина страны. — Каждому пенсионеру — пенсию, как у чиновника и депутата, подытоживает он.
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