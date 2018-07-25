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Замглавы Минкомсвязи Евраев ушел в отставку
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В подаренном Путиным Трампу мяче нашли чип

Замглавы Минкомсвязи Михаил Евраев ушел в отставку 

ТАСС 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Михаил Евраев покинул Минкомсвязь по собственному желанию. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном сайте правительства.
"Освободить Евраева Михаила Яковлевича от должности заместителя министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации по его просьбе", — говорится в распоряжении, подписанном председателем правительства Дмитрием Медведевым. В Минкомсвязи Евраев курировал вопросы почтовой связи и государственной информационной системы (ГИС) ЖКХ.
На прошлой неделе Минкомсвязь покинули заместители министра Дмитрий Алхазов (отвечал за телекоммуникационную отрасль) и Рашид Исмаилов (занимался международными отношениями). До этого от должности замглавы Минкомсвязи был освобожден Алексей Козырев, который отвечал в министерстве за электронное правительство.
Тогда же кабмин утвердил Олега Войтенко и Евгения Кислякова из Аналитического центра при правительстве РФ в качестве заместителей министра. Какие сферы будут курировать замминистра на данный момент не известно.
В мае этого года пост главы Минкомсвязи покинул Николай Никифоров. Обновленное Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций возглавил Константин Носков, руководивший ранее Аналитическим центром при правительстве. В конце мая также стало известно, что полномочия по регулированию цифровой экономики будут распределены между Минэкономразвития и Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.
В июне Минкомсвязь разработала проект постановления правительства, который предусматривает увеличение числа заместителей министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций с восьми до 10 человек, а также расширение числа департаментов министерства с 15 до 18.
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