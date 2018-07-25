Рубль стойко переживает угрозы новых санкций

Москва, 25 июля — «Вести. Экономика». Первая половина текущей недели выдалась для рубля довольно волатильной, на сессии во вторник он испытал серьезное давление, что было вызвано заявлениями американских сенаторов о подготовке очередного пакета более жестких санкций против России, в том числе против суверенного долга. После появления этого сообщения курс доллара подскочил с 62,65 до 63 рублей.

Впрочем, сегодня российская валюта довольно легко отыграла потери. Вероятность введения новых антироссийских санкций в ближайшее время небольшая, речь пока лишь о плане законопроекта. При этом ранее Минфин США выступал против санкций в отношении госдолга РФ, поскольку этот шаг может дестабилизировать рынки при отсутствии должного эффекта. В среду Банк России опубликовал свежие данные о доле нерезидентов-держателей ОФЗ, она продолжает сокращаться третий месяц подряд и на 1 июля составила 28.2%. За прошедший период с 1 апреля нерезиденты сократили позиции в ОФЗ на 15.7% (с 2.35 трлн руб до 1,98 трлн руб). При том, что выход из ОФЗ ускорился в июне — за месяц нерезиденты распродали ОФЗ на 141 млрд рублей. Выход из ОФЗ, вероятно, сопровождался продажей рублей, что, безусловно, отражалось и на его курсе. Росту рисковых активов также способствует динамика индекса доллара, который отступил от локальных максимумов. На руку рублю и растущие цены на нефть. Ожидания повышения спроса в Китае и сокращение запасов энергоресурсов в США (API) способствовали росту стоимости «черного золота». Отчасти достойно выглядеть рублю на этой неделе помогает пик налоговых выплат — сегодня российские компании уплачивают НДС, акцизы и НДПИ на сумму около 860 млрд рублей. В пятницу состоится очередное заседание ЦБ. Участники рынка почти единодушно ожидают, что ключевая ставка останется без изменений. Поэтому все внимание будет приковано к комментариям ЦБ по итогам пятничного заседания. При отсутствии сюрпризов до конца текущей недели курс доллара может пребывать в диапазоне 62.5 — 63.7. Александр Тараскин, финансовый аналитик «БКС Премьер»