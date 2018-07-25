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Гендиректор ВТО выразил обеспокоенность ростом ограничений в торговле в мире
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Гендиректор ВТО выразил обеспокоенность ростом ограничений в торговле в мире 

ТАСС 52 минуты назад
ЖЕНЕВА, 25 июля. /ТАСС/. Генеральный директор Всемирной торговой организации (ВТО) Роберту Азеведу выразил обеспокоенность ростом принимаемых государствами ограничительных мер в коммерции. На состоявшейся в среду в Женеве пресс-конферецнии он подчеркнул, что сложившаяся ситуация требует «срочного реагирования».
С середины октября прошлого года по середину мая нынешнего, отметил Азеведу, «ежемесячно принималось в среднем по 11 ограничительных мер в торговле по сравнению с девятью мерами в среднем» в предыдущий период. «Это относительно существенный рост», — сказал он.
По его словам, сложившаяся ситуация может иметь долгосрочное воздействие на мировую торговую систему, и это «нанесло бы большой вред мировой экономике». «На наш взгляд, эта ситуация требует срочного реагирования», — подчеркнул генеральный директор ВТО.
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