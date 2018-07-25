Гендиректор ВТО выразил обеспокоенность ростом ограничений в торговле в мире

ЖЕНЕВА, 25 июля. / ТАСС /. Генеральный директор Всемирной торговой организации (ВТО) Роберту Азеведу выразил обеспокоенность ростом принимаемых государствами ограничительных мер в коммерции. На состоявшейся в среду в Женеве пресс-конферецнии он подчеркнул, что сложившаяся ситуация требует «срочного реагирования».

С середины октября прошлого года по середину мая нынешнего, отметил Азеведу, «ежемесячно принималось в среднем по 11 ограничительных мер в торговле по сравнению с девятью мерами в среднем» в предыдущий период. «Это относительно существенный рост», — сказал он.

По его словам, сложившаяся ситуация может иметь долгосрочное воздействие на мировую торговую систему, и это «нанесло бы большой вред мировой экономике». «На наш взгляд, эта ситуация требует срочного реагирования», — подчеркнул генеральный директор ВТО.