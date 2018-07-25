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Казахстан ограничил ввоз мяса птицы и яиц из РФ
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Казахстан ограничил ввоз мяса птицы и яиц из России 

РИА Новости 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Казахстан ограничил ввоз птицы, яиц, пуха и пера из России из-за вспышек высокопатогенного гриппа птиц в Орловской, Ростовской и Нижегородской областях, следует из опубликованного на сайте Россельхознадзора РФ указания.
"Комитет ветеринарного контроля и надзора министерства сельского хозяйства Республики Казахстан… ввел временные ограничения на ввоз на территорию Республики Казахстан живой птицы и инкубационного яйца, пуха и пера, мяса птицы и всех видов птицеводческой продукции, не прошедших тепловую обработку (не менее 70 градусов Цельсия), кормов и кормовых добавок для птиц, охотничьих трофеев, не прошедших таксидермическую обработку (пернатая дичь), а также бывшего в употреблении оборудования для содержания, убоя и разделки птиц из указанных выше областей РФ", — говорится в сообщении.
По данным Всемирной организации здравоохранения, птичий грипп является инфекционным вирусным заболеванием птиц, часто протекающим без очевидных симптомов. В некоторых случаях вирус может преодолевать видовой барьер и вызывать болезнь или бессимптомные инфекции у людей и животных.
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