Проблема Малайзии: как улучшить экономические сделки с Китаем

Москва, 25 июля — «Вести. Экономика». Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад выступает против доминирования Китая в экономике, задерживая реализацию контрактов на миллиарды долларов и пытаясь пересмотреть их, пишет Bloomberg.

Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад. Фото: EPA-EFE/AHMAD YUSNI

В августе он направится в Китай, чтобы обсудить эти проекты и попытаться получить более выгодные для Малайзии сделки. Китай реализует в Малайзии инфраструктурные проекты на $34 млрд, переговоры о которых велись при прежнем премьер-министре Малайзии Наджибе Разаке. По мнению Махатхира, эти сделки выгоднее китайским инвесторам, чем малазийской экономике. Его, в частности, беспокоят крупные суммы, которые правительство заимствовало у Китая, и подрядчики, использующие китайскую рабочую силу и оборудование. Ранее в этом месяце правительство Малайзии приостановило китайско-малазийский железнодорожный проект East Coast Rail Link (ECRL). Строительство вела China Communications Construction Co., стоимость проекта оценивается в 81 млрд ринггитов ($20 млрд). По официальным данным, китайские прямые иностранные инвестиции в Малайзию подскочили более чем на 700% за последнее десятилетие и составили 9,9 млрд ринггитов в прошлом году. Экономические связи между двумя странами в разных сферах — от торговли до туризма — также укрепились. Малайзия является крупнейшим торговым партнером Китая в Юго-Восточной Азии после Вьетнама: в прошлом году общий объем торговли составил $92,4 млрд В 2003 году, когда завершился первый срок Махатхира на посту премьер-министра, показатель составлял менее четверти этой суммы.

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Малайзия вновь начала спор о воде с Сингапуром Соперничество между Японией и Китаем разворачивается на фоне выборов в Камбодже Китай закрепляется на Южно-Китайском море Малайзия — одна из немногих стран Юго-Восточной Азии, имеющих положительное сальдо торгового баланса с Китаем. Страна экспортирует множество товаров — от электроники и пальмового масла до сжиженного нефтяного газа (LPG). В прошлом году экспорт из Малайзии в Китай составил $54,4 млрд, или около 18% от общего объема поставок. В 2003 году этот показатель составлял всего $14 млрд"Мы ожидаем некоторого негативного влияния на будущие китайские инвестиции в Малайзию из-за националистической позиции премьер-министра Махатхира в отношении инвестиций", — отмечает Чуа Хан Тен из BMI Research. "Тем не менее, мы ожидаем компромисса, который смягчит этот эффект, поскольку Малайзия не хочет конфликтовать с важным торговым партнером, а Китай, вероятно, будет уделять первоочередное внимание своей амбициозной инициативе «Один пояс — один путь», ключевой частью которого являются проекты в Малайзии", — приводит Bloomberg слова эксперта. Между тем, в Юго-Восточной Азии растет беспокойство по поводу распространения влияния Китая в регионе. Многомиллиардная инициатива Пекина «Один пояс — один путь», предусматривающая строительство дорог, железных дорог и портов, вызывает опасения по поводу роста задолженности в бедных странах, таких как Мьянма и Лаос. Действия Китая в Южно-Китайском море также служат источником напряженности.