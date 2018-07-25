Подсчитаны потери России от торговых войн

Международное рейтинговое агентство Fitch спрогнозировало, что в результате торговых войн рост мировой экономики сократится в 2019 году на 0,4 процентного пункта.

«Развитие торговых противоречий, которые могут привести к новым импортным пошлинам на общую сумму в два триллиона долларов мировых торговых потоков, приведет к сокращению уровня роста мировой экономики на 0,4 процентных пункта в 2019 году, до 2,8 с 3,2 процента», — говорится в отчете агентства.

Канады, Мексики и Южной Кореи. Что касается российской экономики, то Fitch прогнозирует замедление роста ВВП страны на 0,6 процентного пункта в 2019 году и на 0,7 процентного пункта в 2020 году. При этом больше всего, по мнению аналитиков, пострадают экономики США

В Fitch указывают, что торговые войны приведут к дополнительным расходам компаний, сокращению зарплат, а в перспективе к снижению международной торговли. На экономику Китая торговые споры повлияют в меньшей степени: агентство ожидает замедления роста ВВП этой страны только на 0,3 процентного пункта в 2019 и 2020 годах.

1 июня США ввели 25-процентные пошлины на импорт стали и 10-процентные на ввоз алюминия. В ответ Еврокомиссия ввела 25-процентные тарифы на ряд американских товаров, в том числе кукурузу, бурбон, джинсы и мотоциклы.

15 июня Вашингтон ввел ограничения уже против Китая и его товаров общим объемом 50 миллиардов долларов в год. Пекин ответил аналогичными мерами на американские товары на 34 миллиарда долларов. Через месяц к списку американских ограничений добавились 10-процентные пошлины на товары из Китая объемом 200 миллиардов долларов.