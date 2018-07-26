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Fitch ожидает тяжелых последствий торговой войны
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Fitch ожидает тяжелых последствий торговой войны 

Вести.Ru 32 минуты назад
Фото: Flickr
Эскалация торговой войны приведет к снижению роста мировой экономики на 0,4%, полагает международное рейтинговое агентство Fitch.
Усиление торговых разногласий в мире, которые могут привести к новым пошлинам на общую сумму в 2 триллиона долларов, уже в следующем году замедлят темп мирового экономического роста на 0,4%, считают в международном рейтинговом агентства Фитч. Причем удар в первую очередь придется по США, Канаде и Мексике.
В Соединенных штатах и в Канаде рост ВВП может оказаться на 0,8% ниже базового прогноза в 19-ом году, и на 1% — в 2020. В Мексике разница с базовым прогнозом в 19-ом году составит 1,7%, а в 2020 — 1,5%. Китай будет менее подвержен серьезному воздействию, отмечает Fitch. При этом рост ВВП окажется примерно на треть процента ниже базового прогноза. При расчетах возможного ущерба Fitch закладывает пошлины США на китайский импорт на сумму $400 млрд Это вдвое больше, чем в предыдущем сценарии.
Однако аналитики опираются на недавние заявления Вашингтона и его угрозы усилить давление. Объем пошлин по новому сценарию охватывает 90% от общего объема китайского экспорта в США, отмечают в Fitch. Однако пострадают не только Китай и участники NAFTA. Ущерб будет глобальным: по подсчетам аналитиков агентства темпы роста мирового ВВП могут упасть с ожидаемых 3,2% до 2,8%.
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