Fitch: От торговых войн пострадают США, Канада и Мексика

Результатом разгоревшихся торговых войн станет замедление роста мировой экономики в будущем году. Об этом международное рейтинговое агентство Fitch в своем обзоре «Глобальные экономические перспективы». Оценка роста мирового ВВП из-за взаимных ограничений, общий объем которых оценивается в два триллиона долларов, снижена с 3,2 до 2,8 процента по итогам 2019 года.

Наибольшими пострадавшими станут экономики Соединенных Штатов (снижение ВВП на 0,8 процента в 2019 и на один процент в 2020 годах), Канады (аналогичные с американскими показатели) и Мексики (минус 1,7 процента ВВП в 2019 и минус 1,5 процента — в 2020 году).

Китайские потери выглядят куда скромнее — минус 0,3 процента и в 2019, и в 2020 годах. Евросоюз же, как считают аналитики, практически не заметит ущерба. Потери его ВВП оцениваются в 0,1 процента в каждый из ближайших двух лет.

В то же время риск замедления темпов роста угрожает и российской экономике. По оценке Fitch она может потерять 0,6 процента в 2019 и 0,7 процента — в 2020 годах.