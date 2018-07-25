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Fitch: От торговых войн пострадают США, Канада и Мексика
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Fitch: От торговых войн пострадают США, Канада и Мексика 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Результатом разгоревшихся торговых войн станет замедление роста мировой экономики в будущем году. Об этом международное рейтинговое агентство Fitch в своем обзоре «Глобальные экономические перспективы». Оценка роста мирового ВВП из-за взаимных ограничений, общий объем которых оценивается в два триллиона долларов, снижена с 3,2 до 2,8 процента по итогам 2019 года.
Наибольшими пострадавшими станут экономики Соединенных Штатов (снижение ВВП на 0,8 процента в 2019 и на один процент в 2020 годах), Канады (аналогичные с американскими показатели) и Мексики (минус 1,7 процента ВВП в 2019 и минус 1,5 процента — в 2020 году).
Китайские потери выглядят куда скромнее — минус 0,3 процента и в 2019, и в 2020 годах. Евросоюз же, как считают аналитики, практически не заметит ущерба. Потери его ВВП оцениваются в 0,1 процента в каждый из ближайших двух лет.
В то же время риск замедления темпов роста угрожает и российской экономике. По оценке Fitch она может потерять 0,6 процента в 2019 и 0,7 процента — в 2020 годах.
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