Прогноз: в 2018 году индекс потребительских цен в Китае вырастет на 1,8 процента

Пекин, 25 июля / Синьхуа / — В Китае индекс потребительских цен /ИПЦ/ — основной показатель инфляции — по итогам 2018 года должен вырасти на 1,8 процента, заявила эксперт из Государственного комитета по делам развития и реформ /ГКРР/ КНР Го Лиянь.

Инфляция будет находиться в установленном на этот год правительством диапазоне, торговые трения не окажут значительного влияния на цены внутри страны, указала она.

Китай стремится удержать годовой рост ИПЦ на уровне около 3 процентов в этом году. Аналогичная задача ставилась и в прошлом году.

Рост цен на нефть на мировом рынке стал главной причиной 2-процентного роста ИПЦ в Китае в первые шесть месяцев этого года, отметила Го Лиянь в статье, опубликованной во вторник в официальном аккаунте ГКРР в соцсети «Вичат».

Темпы роста ИПЦ, как ожидается, будут снижаться во второй половине текущего года благодаря стабильному производству и спросу, а также ослаблению эффекта переноса, указала исследователь.

Индекс цен производителей /ИЦП/, отражающий изменения оптовых цен на товары и услуги, по прогнозу вырастет на 3,5 процента по итогам года, отметила она. В январе-июне этого года показатель вырос на 3,9 процента.

За первые шесть месяцев года разрыв между темпами роста ИПЦ и ИЦП сократился на 3,3 п. п. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, отметила Го Лиянь, назвав это отражением усиления мер по содействию структурным реформам в сфере предложения в ключевых отраслях.

Общий уровень рыночных цен в Китае будет стабильным во второй половине года, оставляя пространство для настройки монетарной политики и содействуя поступательному экономическому развитию.

ВВП КНР вырос на 6,8 процента в первом полугодии по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. -0-