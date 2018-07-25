Резиденты СЭЗ Севастополя планируют вложить в экономику города около 5 млрд рублей

СЕВАСТОПОЛЬ , 25 июля. / ТАСС /. Участники свободной экономической зоны (СЭЗ) Севастополя планируют вложить в развитие экономики города около 5 млрд рублей, создав почти 9 тыс. рабочих мест. Об этом в среду сообщила пресс-служба городского правительства со ссылкой со ссылкой на замдиректора департамента экономического развития Алексея Попова

"За время существования Свободной экономической зоны [с 2015 года] статус участника СЭЗ получили 423 организации. Общий объем задекларированных капитальных вложений по заключенным договорам составил около 5 млрд рублей, запланировано создание около 9 тыс. рабочих мест", — приведены в сообщении слова Попова.

В пресс-службе правительства уточнили, что более 100 проектов на 1,3 млрд рублей резиденты севастопольской СЭЗ реализуют в сфере промышленности и около 130 проектов на 1,6 млрд рублей — в сфере услуг. Также с участниками экономической зоны власти заключили договоры по реализации проектов в АПК (28 проектов на 510 млн рублей), в строительстве (72 проекта на 706 млн рублей), транспорте (24 проекта на 208 млн рублей), в сфере топлива и энергетики (девять проектов на 124 млн рублей) и в других областях экономики.

Свободные экономические зоны начали действовать в Крыму и Севастополе с 2015 года. Одним из обязательных условий является обязательная регистрация компании на территории полуострова, поэтому, инвесторы из других регионов фактически становятся местными, налоги остаются в регионе. По оценкам экспертов, сегодня среди участников СЭЗ — 70% местные, 30% — материковые.

Инвесторы, желающие работать в Крыму или Севастополе, освобождаются от уплаты налога на имущество организаций на десять лет, от уплаты земельного налога организациями на три года и от уплаты ввозных таможенных пошлин и налогов. Кроме того, земельные участки участникам СЭЗ предоставляются без проведения торгов. Также для компаний, которые стали резидентами зоны до 1 января 2018 года, предусмотрены пониженные тарифы страховых взносов в размере 7,6%, в числе других льгот — сниженная ставка налога на прибыль организаций.

По данным ФНС, по итогам 2017 года налоговые поступления от всех участников СЭЗ Севастополя составили 3,6 млрд рублей, при том, что объем предоставленных льгот и преференций — 2,1 млрд рублей.