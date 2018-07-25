Как рубль отреагировал на угрозы Соединённых Штатов ввести ограничения на российский госдолг

Рубль демонстрирует удорожание по отношению к доллару и евро на торгах в среду, 25 июля. Российская валюта сумела восстановиться после заметного удешевления накануне, последовавшего за громкими заявлениями со стороны Соединённых Штатов . Слова Трампа о возможном вмешательстве Москвы в грядущие выборы в США, а также планы американских сенаторов ввести санкции в отношении российских ОФЗ вызвали опасения у инвесторов. Вместе с тем, по словам экспертов, вероятность наложения ограничений на госдолг РФ крайне мала, поскольку негативно отразится на глобальных финансовых рынках. Что может произойти с курсом рубля до конца лета — в материале RT.

В среду, 25 июля, рубль демонстрирует укрепление на Московской бирже . В середине торгового дня курс доллара снижался на 0,65% — до 62,8 рубля, а курс евро опускался на 0,57% — до 73,5 рубля.

Официальный курс Центробанка России на 26 июля составил 63,08 рубля за доллар и 73,75 рубля за евро.

Российская валюта восстанавливается после резкого ослабления накануне. Так, 24 июля курс доллара плавно снижался в течения дня, но уже в ходе вечерних торгов менее чем за час подскочил с 62,7 до 63,5 рубля.

Как объясняют опрошенные RT аналитики, причиной такой резкой валютной динамики стала жёсткая риторика со стороны Соединённых Штатов. Заявление Дональда Трампа о возможном «вмешательстве России» в грядущие американские выборы вызвало серьёзные опасения у инвесторов по поводу усиления геополитических рисков.

«Я очень обеспокоен тем, что Россия будет сильно стараться, чтобы повлиять на предстоящие выборы. Основываясь на том факте, что ни один президент не был более жёстким в отношении России, чем я, они будут очень сильно проталкивать демократов на выборах. Они определённо не хотят Трампа!» — написал глава Белого дома на своей странице в Twitter.

Помимо этого, на настроениях инвесторов заметно сказались и слова американских конгрессменов о подготовке новых ограничительных мер в отношении России. Сенатор от Республиканской партии Линдси Грэм со своим коллегой-демократом Бобом Менендесом заявили о начале работы над «всеобъемлющим законопроектом» по усилению санкционного давления на Москву.

Как пишет Bloomberg , разрабатываемый документ предполагает применение санкций в отношении российского госдолга, ужесточение ограничений для энергетического и финансового секторов страны, а также усиление уже введённых мер, действующих в рамках CAATSA. Напомним, соответствующий закон «О противодействии противникам Америки посредством санкций» был принят ещё летом 2017 года. Основная цель CAATSA заключается в оказании давления на Россию в связи с ситуацией на Украине , поддержкой правительства Башара Асада Сирии , а также из-за обвинений во «вмешательстве в выборы президента США в 2016 году».

Примечательно, что после введения санкций в рамках данного закона в апреле 2018 года курс доллара поднялся в диапазон 61—64 рубля (против 56—58 рублей в начале года), а число нерезидентов на российском рынке облигаций федерального займа (ОФЗ) начало неуклонно снижаться. Так, доля иностранных инвесторов в госдолге РФ сократилась до 28,2% в июне, против апрельских 34,5%, сообщает Центробанк.

Андрей Люшин. «Российский рынок в последнее время очень чувствителен к геополитической обстановке, так как доля иностранных инвесторов в российских ОФЗ, на которые могут распространиться новые санкции, составляет более 25%. На этом фоне любые посягательства на российские облигации наводят страх на иностранных инвесторов, провоцируя череду распродаж», — рассказал RT заместитель председателя правления «Локо-Банка»

По словам эксперта, именно угроза наложения санкций на российский госдолг в наибольшей степени оказала влияние на динамику курса рубля во вторник. В случае введения новых заявленных ограничений бегство иностранных инвесторов из ОФЗ только усилится, а динамика на валютном рынке может повторить апрельскую волатильность, пояснил Люшин.

В то же время, как отмечают опрошенные RT эксперты, американские власти вряд ли смогут пойти на такой шаг.

«Вместе с тем, скорее всего, американские ограничения на покупку российских ОФЗ так и не будут введены. Это связано с тем, что в самих Штатах признают сильное положение гособлигаций России на мировом рынке ценных бумаг», — объяснил Люшин.

Напомним, ранее в Минфине США оценили эффект от введения санкций в отношении госдолга РФ. Как утверждают в ведомстве, такие действия приведут к дестабилизации финансовых рынков и нанесут ущерб отношениям двух стран.

«Тем не менее, сегодня российская валюта укрепляется к доллару после резкого новостного скачка во вторник вечером благодаря ряду факторов. В ближайшие несколько дней представители конгресса США уйдут в отпуск до сентября, в связи с чем решение подобного рода не успеют рассмотреть. Кроме того, 25 июля проходит пик налоговых платежей, что также поддержит национальную валюту», — прокомментировал RT аналитик ИК «Фридом Финанс» Валерий Безуглов.

Геополитический барьер

В целом на сегодняшний день российская валюта считается недооценённой примерно на 5%, в то время как доллар США, напротив, может быть переоценён на 8—16%. Об этом говорится в июльском отчёте Международного валютного фонда (МВФ) External Sector Report.

«Недооценённость кроется в том, что большинство инвесторов смотрят на рубль с точки зрения глобальной динамики доллара и при этом не обращают внимания на укрепляющуюся экономику страны. Необходимо принимать этот фактор во внимание и понимать, что на сегодняшний день рубль — одна из сильнейших валют развивающихся экономик», — добавил Андрей Люшин.

Помимо улучшения макроэкономической ситуации в России, общую поддержку нацвалюте оказывают и по-прежнему высокие цены на нефть. По данным Лондонской товарно-сырьевой биржи, сегодня стоимость барреля эталонной марки Brent удерживается вблизи $74.

Вместе с тем именно геополитические факторы во многом не позволяют укрепиться рублю до справедливых значений. По словам Валерия Безуглова, гипотетическое снятие санкций могло бы привести к удорожанию рубля на 8—10% от текущих отметок. Кроме того, серьёзную роль играет и торговое противостояние США и Китая , от которого зависят настроения рынков, считает Андрей Люшин.

На этом фоне, по оценке эксперта, до конца лета динамика курс доллара продолжит удерживаться в диапазоне 62—63 рублей, в курс евро — 73—74 рублей.