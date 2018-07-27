Ещё
Налоговый вычет по НДС на экспорт нефти могут отменить
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Налоговый вычет по НДС на экспорт нефти могут отменить 

Парламентская газета 58 минут назад
Фото: Парламентская газета
Налоговый вычет по НДС на экспорт топлива минерального, нефть и продукты их перегонки могут отменить. Соответствующий законопроект внесён в Госдуму, документ имеется в распоряжении «Парламентской газеты».
Автором инициативы стал член Комитета Госдумы по контролю и Регламенту Андрей Барышев. Изменения предлагается внести в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации.
В документе отмечается, что в условиях дефицита средств государственного бюджета необходимо искать пути решения проблемы, которые были бы необременительны для большей части населения страны. Именно в данном контексте предложение об отмене налогового вычета по НДС на экспорт сырьевых товаров является актуальным, так как позволит значительным образом снизить нагрузку на федеральный бюджет, считает Барышев.
В случае реализации положений законопроекта удастся сэкономить более 30 миллиардов долларов. Это позволит выделить дополнительные средства для финансирования социально значимых программ, говорится в пояснительной записке.
Ранее президент Владимир Путин подписал закон, устанавливающий предельную ставку вывозной таможенной пошлины на ряд нефтепродуктов до 90 процентов. Согласно документу, Правительство сможет повысить экспортные пошлины на светлые нефтепродукты, товарный и прямогонный бензин до 90 процентов.
Новая ставка вводится для стимулирования производства отдельных видов нефтепродуктов на российском рынке и получения дополнительных доходов от их экспорта.
Правительство также предлагает постепенно отменить экспортную пошлину на нефть до 2025 года, когда начнёт функционировать единый рынок энергетических ресурсов в рамках ЕвразЭС. В итоге радикально сократятся экспортные субсидии, которые получают российские нефтеперерабатывающие заводы.
Парламентская газета: последние новости
Евросоюз уступил Трампу в торговой войне Кабмин изучит вопрос о строительстве моста на Сахалин Рост инвестиций в Крым составил 92%
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Исчез повод обсуждать крымский вопрос»109
Кобзон находится в реанимации103
В Крыму рассказали о крахе Макаревича142
Пушкина разнесла Поклонскую из-за пенсий737
СМИ узнали о подготовке нового удара США80
Видео
03:32
Трамп разгромил ЕС: очередь за Россией
Экономика Азия
01:02
В тарелке Путина в ЮАР оказалось «что-то зеленое»
Политика
04:15
Пока вы спали: Россиян пропишут на дачах
Общество
02:40
Жильцов дома под Калининградом обязали проходить погранконтроль
Общество
01:46
Ночи жгучие: в Москву придет жара
Погода Новости Москвы
03:11
Макрон прокомментирова слухи о любовнике
В мире
19:57
В России могут ввести налог на велосипеды
Личный счет
00:46
Массовая драка депутатов попала на видео
В мире Криминал
02:50
«Новые» украинские минометы и мины показали на видео
Оружие Армия
03:18
В Крыму рассказали о крахе Макаревича
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение