Налоговый вычет по НДС на экспорт нефти могут отменить

Налоговый вычет по НДС на экспорт топлива минерального, нефть и продукты их перегонки могут отменить. Соответствующий законопроект внесён в Госдуму , документ имеется в распоряжении « Парламентской газеты ».

Автором инициативы стал член Комитета Госдумы по контролю и Регламенту Андрей Барышев . Изменения предлагается внести в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации

В документе отмечается, что в условиях дефицита средств государственного бюджета необходимо искать пути решения проблемы, которые были бы необременительны для большей части населения страны. Именно в данном контексте предложение об отмене налогового вычета по НДС на экспорт сырьевых товаров является актуальным, так как позволит значительным образом снизить нагрузку на федеральный бюджет, считает Барышев.

В случае реализации положений законопроекта удастся сэкономить более 30 миллиардов долларов. Это позволит выделить дополнительные средства для финансирования социально значимых программ, говорится в пояснительной записке.

Ранее президент Владимир Путин подписал закон, устанавливающий предельную ставку вывозной таможенной пошлины на ряд нефтепродуктов до 90 процентов. Согласно документу, Правительство сможет повысить экспортные пошлины на светлые нефтепродукты, товарный и прямогонный бензин до 90 процентов.

Новая ставка вводится для стимулирования производства отдельных видов нефтепродуктов на российском рынке и получения дополнительных доходов от их экспорта.

Правительство также предлагает постепенно отменить экспортную пошлину на нефть до 2025 года, когда начнёт функционировать единый рынок энергетических ресурсов в рамках ЕвразЭС. В итоге радикально сократятся экспортные субсидии, которые получают российские нефтеперерабатывающие заводы.