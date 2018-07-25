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Недельная инфляция в России замедлилась до нуля
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Недельная инфляция в России замедлилась до нуля 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: РИА Новости
За неделю с 17 по 23 июля уровень инфляции в России составил 0,0%, это всего лишь третья неделя в году, когда индекс потребительских цен в стране оказался нулевым, следует из данных Росстата.
«За период с 17 по 23 июля 2018 года индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил 100,0%, с начала июля — 100,4%, с начала года — 102,5%», — сообщается на сайте Росстата.
За эту неделю сильнее всего подорожало пшено — на 1,8%, куры — на 0,8%, свинина, баранина, сыры, маргарин, макароны, чай и карамель — на 0,2-0,3%.
В то же время отмечено удешевление куриных яиц на 1,2%, сахара — на 0,3%.
Цены на плодоовощную продукцию в среднем снизились на 1,8%. При этом белокочанная капуста подешевела сразу на 8,8%, помидоры — на 6,4%, огурцы — на 5,3%, а картофель — на 2,2%.
Отмечено снижение цены на бензины — на 0,1%.
В то же время повысились тарифы на коммунальные услуги (на 0,3-0,5%).
Ранее нулевая инфляция фиксировалась только три раза в году — по неделе в июне, феврале и январе. Остальное время недельный индекс потребительских цен находился на уровне 0,1%, реже — на уровне 0,2%.
В ЦБ ранее прогнозировали, что в июле инфляция в России в годовом выражении ускорится до 2,4-2,6% по сравнению с 2,3% в июне.
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