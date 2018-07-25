В ЮФО наблюдается продовольственная дефляция

По данным Южного ГУ Банка России, на территории ЮФО в течение двух месяцев наблюдается продовольственная дефляция. В июне снижение общего уровня цен на продукты составило 1,7%.

Благодаря высокой доле собственной продукции нового урожая и стабильности цен импортных поставщиков второй месяц подряд дешевеет «борщевой набор». Также продолжили падать цены на макароны и крупы, кондитерские изделия, чай, кофе и сахар, замедлился рост цен на молоко и молочную продукцию.

Несмотря на ускорение инфляции непродовольственных товаров, она по-прежнему остаётся ниже среднероссийской (3,7%). Основная причина ускорения непродовольственной инфляции — рост цен на бензин.