Четыре причины для укрепления рубля на фоне геополитического обострения

Рубль как будто не боится усиленных геополитических рисков и сегодня ориентируется исключительно на локальные факторы. Доллар США падает днем на 0,6% и стоит 62,95 руб. Евро теряет 0,4% и торгуется по 73,63 руб. Официальные курсы ЦБ РФ на четверг, 26 июля, повышены для обеих валют и составляют 63,08 руб. за доллар США (+16 копеек) и 73,75 руб. за евро (+23 копейки).

Уже известны результаты размещения первого из запланированных на аукцион выпусков ОФЗ. При лимите Минфина в 20 млрд руб. выпуск 26223 собрал заявок на 64,3 млрд руб. Второй выпуск лимитом в 15 млрд руб. размещается сейчас, поэтому данный по нему пока нет. Минфин, как видно, чуть снизил объемы привлечения капитала, опасаясь, что локальное ухудшение внешней конъюнктуры не позволит размещаться по верхней планке.

Однако пока, судя по биржевому настрою, вероятность осложнения санкционных мер для России мало кого пугает. Это видно по спросу на российские активы и рубль.

Сырьевой рынок в середине недели торгуется неравномерно. Баррель нефти марки Brent стоит $73,81 и растет на полпроцента, легкая нефть WTI снижается в цене на 0,1% и торгуется по $68,45. Инвесторы уже отыграли статданные API, где видно очередное понижение запасов черного золота в Штатах, и готовятся к вечерней публикации аналогичного релиза от Минэнерго

Пик налогового периода, относительно стабильная нефть, спрос на рубли в рамках аукционов ОФЗ и общий биржевой оптимизм пока удерживают рубль от резкой смены настроений и позволяют ему укрепляться. Как только один из факторов потеряет силу, а другие будут исключены из-за завершения срока действия, доллар и евро вернутся к прежним значениям — будут торговаться примерно на 0,5% выше сегодняшних отметок. Доллар США закроет торги среды в диапазоне 62,80-63,55 руб., а евро — в границах 73,30-74,10 руб.