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Росстат зафиксировал замедление инфляции до нуля
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Росстат зафиксировал замедление инфляции до нуля 

Газета.Ru 54 минуты назад
Фото: РИА Новости
Инфляция в России с 17 по 23 июля составила 0%, потребительские цены с начала года выросли на 2,5%. Об этом говорится в материалах Росстата.
Так, за прошедшую неделю пшено подорожало на 1,8%, куры — на 0,8%, свинина, баранина, сыры, маргарин, макароны, чай и карамель — на 0,2-0,3%.
Вместе с тем куриные яйца подешевели на 1,2%, сахар-песок — на 0,3%.
Снижение цен на плодоовощную продукцию в среднем составило 1,8%: белокочанная капуста стала дешевле на 8,8%, помидоры — на 6,4%, огурцы — на 5,3%, картофель — на 2,2%.
Цены на автомобильный бензин снизились на 0,1%, на дизельное опливо практически не изменились.
Ранее сообщалось, что Центробанк ожидает постепенное повышение инфляции.
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