Для избавления от летней лихорадки рынку меди понадобится время

МОСКВА , 25 июл — ПРАЙМ. Никому не нравится болеть, когда светит солнце, но быстрое восстановление цен на медь выглядит совсем не гарантированным.

Этим летом фондовые рынки США продолжали расти, но медь, цены на которую тесно связаны с мировой экономической активностью, подверглась настоящей лихорадке. С середины июня цены на медь упали на 15% ввиду замедления роста экономики Китая и эскалации торговой напряженности между США и другими странами, говорится в статье The Wall Street Journal , которую приводит Dow Jones.

В последнее время, однако, ситуация начала улучшаться. За последнюю неделю цены на медь подскочили на 3% ввиду появления определенности в намерении Китая по стимулированию национальной экономики. Динамика цен на медь и индекса Shanghai Composite в последние дни выглядела подозрительно похожей. Значит ли это, что медь преодолела лихорадку?

Инвесторам пока стоит сохранять осторожность. Увеличение кредитования в Китае в конце концов должно привести к росту спроса на медь. Однако фактическое воздействие стимулирующих мер на экономику может проявиться позднее, чем того ждут многие инвесторы. Разочаровывающие данные по объемам инвестиций и промышленности, вероятно, еще какое-то время будут давать о себе знать, препятствуя зарождающимся ралли цен.

Более того, судя по всему, ослабление юаня оказывает понижательное давление и на другие азиатские валюты, что делает импорт меди, деноминированной в долларах, в Азию более дорогим. На Азию в 2017 году пришлось 70% мирового потребления рафинированной меди, причем около половины этого объема ушло в Китай.

Эффект от денежно-кредитной политики проявляется не сразу, особенно в Китае, где снижение процентных ставок ввиду особенностей финансовой системы не является очень эффективным. Взять, например, последний крупный цикл смягчения. Сначала центральный банк понизил процентные ставки в ноябре 2014 года, однако рост кредитования продолжал замедляться еще полгода. Это отчасти связано с тем, что большая часть дополнительной ликвидности просто пошла на фондовый рынок вместо реального кредитования. Инвестиции в строительный сектор, которые обычно способствуют увеличению цен на металлы, снижались до ноября 2015 года, то есть еще год после первого уменьшения процентных ставок Народным банком Китая.

Однако на этот раз эффект от стимулирования может проявиться более быстро. У китайских застройщиков уже нет такого огромного объема нераспроданного жилья, как в 2015 году, поэтому более дешевое кредитование может быстрее оказать поддержку строительному сектору. Тем не менее объем стимулирования также будет не столь крупным, как раньше, поэтому и увеличение спроса может оказаться не таким впечатляющим.