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Трамп отреагировал на ответные пошлины Китая
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Трамп назвал ответные пошлины Китая жестокими 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Президент США Дональд Трамп назвал жестокими действия Китая по введению ответных пошлин на сельскохозяйственную продукцию, отразившихся на американских фермерах.
"Китай нацелился на наших фермеров, которых, как они знают, я люблю и уважаю, как способ заставить меня продолжать позволять им получать выгоду от США. Они жестоки в этом, это будет их неудавшейся попыткой. Мы были дружелюбными — до сих пор! Китай заработал 517 миллиардов долларов на нас в прошлом году!" — заявил Трамп в Twitter.
Ранее министерство сельского хозяйства США сообщило, что администрация Дональда Трампа выделит до 12 миллиардов долларов фермерам США, чтобы защитить их от последствий "торговой войны". План включает закупки излишков производства и прямую помощь фермерам, в особенности производителям сои. По заявлению министра сельского хозяйства Сонни Пердью, помощь не требует одобрения конгресса и будет выделена из фондов ее ведомства.
США ввели ввозные пошлины на товары из ЕС, Китая и ряда других стран, те в ответ применили собственные меры. Так, КНР и Канада ввели ответные пошлины на сельскохозяйственную продукцию из США, в частности, из тех штатов, которые поддержали Трампа на президентских выборах 2016 года.
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