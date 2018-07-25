Опубликованы лозунги для противников пенсионной реформы

Как уже сообщала ранее «СП», 28 июля в Москве состоятся мирное шествие (с 12:00 по улице Маши Порываевой) и митинг (с 13:00 на проспекте Академика Сахарова) против пенсионной реформы правительства — в рамках общероссийской мирной протестной акции. Главный лозунг мероприятий: «Не допустим социальный террор власти против собственного народа!».

Центральный комитет КПРФ также опубликовал ряд других лозунгов, адресованных всероссийским акциям мирных массовых протестов против пенсионной реформы правительства, в том числе:

Нет пенсионной реформе Медведева! Голодный пенсионер — позор государства! Бюджет страны пенсиями народа не спасешь! Пенсионная реформа — прицельный выстрел власти в душу и сердце народа! Пенсионная реформа — предвестник демографической бездны! Пенсионная реформа лишает молодежь будущего, а ветеранов жизни! Без кардинального подъема благосостояния народа не бывать пенсионной реформе! Правительство Медведева в отставку! Долой министров-капиталистов! Пенсионная реформа — ограбление трудящихся! «Нет!» отмене пенсий! «Да» прогрессивному налогу на богатых! Национализируем богатства страны — будут деньги на пенсии! В гробу мы увидим эту пенсию! Господдержку — пенсионерам, а не олигархам! Президент! Где обещанные 25 млн новых рабочих мест!? Медведев! Как дожить до пенсии? Как прожить на пенсию?

Напомним, ранее кандидат в мэры Москвы от КПРФ Вадим Кумин в открытом письме председателю правительства РФ Дмитрию Медведеву (см. материал «СП») отметил:

— Нам говорят, что для нас придумали реформу, которая будет повышать пенсию на тысячу рублей в год. При этом расчёты Академии труда и социальных отношений показывают, что при повышении пенсионного возраста бюджет только 3 года будет в плюсе, потом выйдет на нулевой эффект, а затем уйдёт в минус. Но нам не привыкать. Когда уйдём в минус, как это уже стало очевидным, нам ещё раз попытаются повысить пенсионный возраст.

Если Москва, уточнил политик, не признáет «пенсионной реформы» и найдёт средства, чтобы не унижать и не доводить до крайности своих пенсионеров, своих горожан, то вся Россия поступит так же.

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