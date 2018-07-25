Золото: инвесторы ждут итогов переговоров ЕС и США

Вчера утром унция золота подешевела приблизительно на $6 — до $1 219. Затем цены выросли на $10, а в конечном итоге стабилизировались вблизи отметки $1 225 за унцию. Позитивные изменения произошли после того, как IHS Markit опубликовала предварительный сводный индекс PMI за июль для стран еврозоны — этот индикатор, хотя и оказался чуть ниже, чем ожидалось, подтвердил, что в экономике Евросоюза сохраняются позитивные тенденции. Эта информация обнадежила инвесторов и подтвердила обоснованность ожиданий, связанных с прогнозируемым повышением ставки ЕЦБ в сентябре 2019 года.

При этом участники рынка сейчас уже учитывают ожидающиеся в пятницу данные по американскому ВВП за второй квартал — участники рынка предполагают, что по итогам апреля — июня темпы экономического роста в США будут чуть выше 4,1%. Впрочем, эта публикация также может стать катализатором роста цен на золото, если темпы экономического роста в США окажутся ниже, чем ожидается, и это окажет давление на курс доллара.

Сегодня инвесторы уделят большое внимание переговорам президента Соединенных Штатов Дональда Трампа с председателем Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером — рынок рассчитывает, что по итогам этой встречи прояснится ситуация вокруг актуальных проблем торговой политики США и Евросоюза. Отметим, что после введенных по обе стороны Атлантики протекционистских ограничений глава Белого дома недавно заявил о возможном введении пошлин на импорт европейских автомобилей и автозапчастей в США.

Представители США ожидают, что Жан-Клод Юнкер выдвинет им предложение по внешней торговле, но если его не последует или если на переговорах стороны не придут к какому-либо соглашению, есть вероятность, что доллар США сегодня существенно укрепится против евро. Это будет неблагоприятным фактором для золота. Есть также мнение, что благоприятный исход переговоров, то есть достижение определенных договоренностей, приведет к росту спроса на рискованные активы, а это тоже нежелательно для золота.

Технический анализ, проведенный агентством Reuters , показывает, что для выхода из бокового тренда золоту нужно пробить коридор $1 214-1 237 за унцию — только в этом случае рынок начнет соответственно снижаться или расти.