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Золото дешевеет на фоне укрепления доллара
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Золото дешевеет на фоне укрепления доллара 

Прайм 1 час назад
Фото: Investing.com Россия
МОСКВА, 26 июл /ПРАЙМ/. Стоимость золота в четверг продолжает снижаться на фоне укрепления доллара, который в свою очередь дорожает против евро после решения ЕЦБ по сохранению уровня базовой ставки, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 22.26 мск цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex уменьшалась на 9,2 доллара, или на 0,75%, до 1222,6 долларов за тройскую унцию. Стоимость сентябрьского фьючерса на серебро уменьшалась на 1,08% — до 15,42 доллара за унцию.
Совет управляющих Европейского центрального банка (ЕЦБ) на заседании в четверг сохранил базовую процентную ставку на рекордно низком уровне 0%. ЕЦБ также уточнил, что будет удерживать ставки неизменными, по крайней мере, до конца лета 2019 года.
На этом фоне евро ускорил снижение к доллару. Согласно актуальным котировкам, курс евро к доллару снижался до 1,1644 доллара за евро с 1,1728 доллара на прошлых торгах. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) при этом поднимался на 0,41% — до 94,75 пункта.
Все это оказывает давление на золото, которое торгуется в американской валюте и становится менее привлекательным для держателей других валют в случае удорожания доллара.
При этом, по мнению некоторых аналитиков, золото может уйти из-под давления доллара позднее в текущем году. «Мы ожидаем, что укрепление доллара, которое повлияло на котировки золота в последние месяцы, постепенно ослабнет во второй половине 2018 года. Ужесточение монетарной политики ФРС уже оказывает давление на мировую ликвидность, а прогнозы на увеличение выпуска гособлигаций США переориентируют консенсус-мнения на более мрачные реалии финансового положения в США», — приводит агентство Market Watch мнение портфельного аналитика Sprott Asset Management Трея Рейка (Trey Reik).
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