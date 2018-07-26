Золото дешевеет на фоне укрепления доллара

МОСКВА , 26 июл /ПРАЙМ/. Стоимость золота в четверг продолжает снижаться на фоне укрепления доллара, который в свою очередь дорожает против евро после решения ЕЦБ по сохранению уровня базовой ставки, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 22.26 мск цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex уменьшалась на 9,2 доллара, или на 0,75%, до 1222,6 долларов за тройскую унцию. Стоимость сентябрьского фьючерса на серебро уменьшалась на 1,08% — до 15,42 доллара за унцию.

Совет управляющих Европейского центрального банка (ЕЦБ) на заседании в четверг сохранил базовую процентную ставку на рекордно низком уровне 0%. ЕЦБ также уточнил, что будет удерживать ставки неизменными, по крайней мере, до конца лета 2019 года.

На этом фоне евро ускорил снижение к доллару. Согласно актуальным котировкам, курс евро к доллару снижался до 1,1644 доллара за евро с 1,1728 доллара на прошлых торгах. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США ) при этом поднимался на 0,41% — до 94,75 пункта.

Все это оказывает давление на золото, которое торгуется в американской валюте и становится менее привлекательным для держателей других валют в случае удорожания доллара.