Курс евро к доллару перешел к снижению в ожидании новостей от ЕЦБ 

МОСКВА, 26 июл — ПРАЙМ. Курс евро к доллару перешел к снижению в ожидании объявления итогов июльского заседания Европейского центробанка (ЕЦБ), свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 13.50 мск курс евро к доллару снижался до 1,1711 доллара за евро с 1,1728 доллара на прошлых торгах. Курс доллара к иене опускался при этом до 110,84 иены со 110,98 иены на предыдущем закрытии. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) уменьшался на 0,07% — до 94,29 пункта.
В ходе утренних торгов европейская валюта дорожала к доллару. Инвесторы отыгрывали результаты встречи главы Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера с президентом США Дональдом Трампом. На встрече стороны пришли к ряду договоренностей, среди которых работа в направлении обнуления пошлин по промышленным товарам, возможности расширения импорта СПГ из США в страны ЕС, а также наращивания импорта соевых бобов.
Теперь участники рынка ждут итогов заседания ЕЦБ, которые будут обнародованы позднее в четверг. По прогнозам большинства аналитиков, ставка регулятора будет сохранена на рекордно низком уровне 0%.
При этом инвесторов интересует, что скажет после заседания глава регулятора Марио Драги, особенно после того, как Трамп на прошлой неделе обвинил Китай и ЕС в манипулировании курсами своих валют и поддержании низких процентных ставок, отмечает агентство Франс Пресс.