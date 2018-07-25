Когда покупать доллары?

Курс рубля к доллару США становится всё переменчивее. По мере того, как депозитные ставки в отечественной валюте падают, а в валюте сбережений растут, возникают вопросы о том, когда именно менять деньги на доллары и вообще в чём их хранить?

Сначала нужно думать о том, в чём хранить. Помните всеобщую эйфорию по поводу вложений в юани? С начала мая курс этой валюты к доллару США упал на 6%. Курс евро за то же время упал на 1,9%. Валютой сбережений остаются доллары. По мере приближения покупок за границей стоит задумываться о приобретении валют других стран.

Потом о том, когда купить. Каждодневно сообщается о новых переменах курса. Например, сегодня курс рубля вернул себе часть утерянных позиций благодаря сообщению о подробностях плана по выводу РусАла из-под санкций США . До этого валюта РФ резко подешевела после комментариев президента США о сами знаете чём. Впоследствии эффект от комментариев президента США может возобладать… В итоге, многие свыклись с мыслью о том, что отслеживать каждое движение случайной траектории просто очень обременительно.

Главных факторов для рубля остаётся три. Во-первых, валюта РФ явно утратит часть привлекательности как региональное платёжное средство в том случае, если санкции будут ужесточены. Во-вторых, нынешнее замедление инфляции — следствие изменение потребительской корзины, и по мере увеличения доходов возрастёт доля товаров и услуг, цены которых повысились. В-третьих, никто не отменял возможность перемен цены на нефть, как в лучшую, так и в худшую сторону.

И здесь уже можно вернуться к главному вопросу о том, когда покупать доллары? Курс рубля двигается в унисон с другими валютами стран с развивающейся экономикой, такими как доминиканский песо. В результате этого казавшийся вечным вопрос, а когда их покупать, просто теряет актуальность. Не удивлюсь, если с годами всё меньше будет желающих заработать на разнице курсов и всё больше квалифицированных инвесторов.

Для желающих тратить за границей, в развивающихся экономиках, деньги лучше держать в валюте США, всегда. Идея в том, что, в конечном итоге, даже если доллар будет падать против валют этой группы, то валюта, скажем, Доминиканы не будет сильно меняться по отношению к рублю, и покупательная способность сбережений не изменится от перевода в другую валюту.

Кстати, Доминиканская республика — одна из лучших стран для того, чтобы понять, когда менять деньги на доллары. Доминикана экспортирует туризм, мясо, сахар, какао и кофе, а импортирует бензин. Валюта этой страны, песо, так же котируется против доллара США, как и большинство остальных валют Ямайской системы, включая российскую. Люди давно уже привыкли к небольшим колебаниям курсов, и поэтому не пытаются выбрать нужный момент для обмена валют.

России повезло больше, нефть и бензин производятся на месте, но до тех пор, пока рубль остаётся в группе валют с плавающим курсом из стран с развивающейся экономикой, выбор времени для перехода в доллары может не иметь значения для тех, кто отдыхает в странах вне Большой семёрки.