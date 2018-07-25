Доллару по-прежнему легко дается рост против юаня

Москва, 25 июля — «Вести. Экономика». За последнюю неделю юань продолжал слабеть по отношению к доллару, а также отступал и к рублю. Юань достиг 13-летнего минимума против доллара в силу факторов, которые мы неоднократно упоминали в предыдущих публикациях. Как мы отмечали, доллар располагает фундаментальным преимуществом по отношению к юаню и материализует его с середины июня.

Это преимущество основано, очевидно, на ожиданиях дальнейшего монетарного ужесточения в Соединенных Штатах и возможного смягчения монетарной политики в Поднебесной. Ранее Народный банк Китая объявлял о планах вливания в банковскую систему $74 млрд посредством займов коммерческим банкам, а также понизил норму обязательных резервов трижды за год. Тем временем, американский Федрезерв полным ходом движется к тому, чтобы повысить ключевую ставку еще дважды до конца текущего года. Игроки фьючерсного рынка ожидают очередного повышения ставки ФРС на сентябрьском заседании с высокой вероятностью — 89,1%, согласно инструменту FedWatch от CME Group, а также последующего повышения на декабрьском заседании с вероятностью 62,8%. С этой точки зрения Дональда Трампа не должно удивлять ослабление юаня против доллара, на которое он так часто жалуется. Американская экономика достаточными темпами восстанавливается, и это закономерно влечет за собой монетарное ужесточение. Народный банк Китая со своей стороны только лишь не препятствует реализации рыночной «справедливости». При этом ослабление юаня в среднесрочной перспективе может отчасти компенсировать для Китая негативный эффект от враждебных таможенных пошлин со стороны США. С начала года юань находится в минусе по отношению к доллару на величину порядка 4,4%, и пока не намечается явных препятствий для размеренного продолжения этой тенденции. Стоит отметить, что сегодня предстоит важное событие для валютного рынка — состоится встреча президента США Дональда Трампа и председателя Европейской комиссии Жан-Клода Юнкера. Переговоры в Вашингтоне были назначены после того, как Соединенные Штаты ввели таможенные пошлины на импорт европейской стали и алюминия и пригрозили ввести тарифы на автомобили из ЕС. Если эта встреча завершится хотя бы каким-то намеком на «перемирие», то мы не исключаем, что доллар может взять передышку в укреплении против юаня.CNY/RUBНа дневном графике формируется «нисходящий клин», при этом курс достиг значимой поддержки на уровне 9,25 и в краткосрочной перспективе имеет шансы локально отжаться вверх.

Источник — Thomson ReutersUSD/CNYНа дневном графике налицо уверенный восходящий тренд, в рамках которого вырисовываются «флаги», и на данном этапе нет оснований ожидать резкой смены тенденции. В краткосрочной перспективе допускается локальная просадка в рамках очередного «флага». Саидова Зарина, ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков ГК «Финам»