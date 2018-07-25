Российская нефтяная отрасль готовится к крупнейшему налоговому маневру за последние 20 лет

Россия , которая является одним из ведущих поставщиков нефти в мире, готовится совершить крупнейший налоговый маневр в нефтяной отрасли с 1999 года. Ожидается, что эти изменения, которые позволят российским нефтедобывающим предприятиям экспортировать нефть и нефтепродукты без каких-либо пошлин, но при этом предусматривают повышение налога на добычу полезных ископаемых, получат одобрение президента Владимира Путину уже к концу 2018 года и позволят привлечь столь необходимые средства для реализации многомиллиардного плана властей по восстановлению слабеющей экономики.

1. О каких налоговых изменениях идет речь?

Начиная со следующего года в России будут постепенно снижаться экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты, а в 2024 году они будут полностью отменены. Параллельно с этим примерно на столько же будет увеличен налог на добычу нефти, что позволит сохранить фискальное давление на нефтедобывающие компании на прежнем уровне.

Что касается нефтеперерабатывающих предприятий, то этот налоговый маневр может оказаться для них более болезненным, потому что он повышает стоимость каждого барреля, который они перерабатывают. Чтобы предотвратить убытки и рост цен на топливо в стране, правительство предложит налоговые льготы некоторым типам нефтеперерабатывающих предприятий, в том числе сибирским предприятиям, которые находятся далеко от крупных портов, а также тем предприятиям, которые инвестируют как минимум 60 миллиардов рублей в обновление с 2016 по 2024 год.

Правительство также предложит налоговые льготы тем нефтеперерабатывающим предприятиям, на которых производство высокооктанового бензина составляет как минимум 10% от общего объема продукции, а также тем нефтеперерабатывающим предприятиям, которые принадлежат нефтяным компаниям, попавшим под международные санкции. Таким образом, практически все крупнейшие российские нефтяные компании получат налоговые льготы для своих нефтеперерабатывающих предприятий.

Этот налоговый маневр в нефтяной отрасли является уже второй попыткой России отменить экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты после попытки, предпринятой в 1996 году. Спустя три года после принятия того решения правительство было вынуждено вновь ввести пошлины, потому что ему необходимо было найти дополнительные источники доходов, чтобы справиться с последствиями финансового кризиса 1998 года.

2. Будет ли Россия экспортировать больше нефти после того, как пошлины отменят?

По данным Министерства энергетики, в последние 10 лет Россия продавала примерно половину добываемой нефти за границу: в 2017 году объем экспорта нефти и конденсата составил 257 миллионов тонн. Эти цифры вряд ли существенно изменятся в результате налоговой реформы, даже если прибыль нефтеперерабатывающих предприятий, которые не получат налоговые льготы, снизится, как сказал заместитель министра энергетики Павел Сорокин . По его оценкам, такие предприятия перерабатывают в общей сложности 15-17 миллионов тонн в год, и большинство из них не закроются, поэтому объемы нефти, которую можно будет дополнительно экспортировать, будут незначительными.

Если мировые цены на нефть будут расти более чем на 15% в месяц, что заставит российских производителей экспортировать больше нефти за границу, этот законопроект предусматривает возможность восстановления экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты.

3. Зачем сейчас понадобился этот налоговый маневр?

Благодаря этому налоговому маневру, согласно прогнозам Министерства финансов , нефть — которая наряду с природным газом является ключевым источником доходов в российском бюджете — принесет дополнительный один триллион рублей в государственную казну в течение следующих шести лет. Это весьма соблазнительная перспектива для правительства, которое занялось реализацией 8-триллионного плана по восстановлению экономики. Налоговый маневр в нефтяной отрасли — это только один кусочек в фискальном паззле, в котором также присутствуют повышение налога на добавочную стоимость и повышение пенсионного возраста.

Кроме того, недавнее повышение мировых цен на нефть спровоцировало рост цен на бензин в мае и июне, в результате чего за несколько недель до начала чемпионата мира по футболу по России прокатилась волна протестов. Заключив специальное соглашение с крупнейшими российскими производителями о сдерживании роста цен на нефть, правительство ускорило работу над созданием более стабильной нормативно-правовой базы.

4. Кто выиграет, а кто проиграет?

В настоящее время торговые партнеры России в Евразийском экономическом союзе, в первую очередь Белоруссия Казахстан , получают российскую нефть без каких-либо пошлин и платят экспортные пошлины только за ту продукцию, которую они затем сами производят или перепродают за пределами союза. По оценкам российского Министерства финансов, эти беспошлинные поставки обходятся России примерно в 140 миллиардов рублей в год. Как только вступит в силу новая налоговая система, покупатели будут платить за нефть такую цену, которая будет учитывать более высокий налог на производство.

По мнению Бурганского, крупные российские нефтяные компании не почувствуют на себе практически никакого воздействия этого налогового маневра, поскольку он не повлияет на их прибыль.