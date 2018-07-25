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LVMH опасается влияния торговой войны в Китае на финансовые результаты
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LVMH опасается влияния торговой войны в Китае на финансовые результаты 

Ведомости 37 минут назад
Французский конгломерат LVMH считает свои финансовые результаты за I полугодие 2018 г. «прекрасными», о чем упоминается в сообщении компании на сайте. При этом главный финансовый директор LVMH Жан-Жак Гиони предупредил, что из-за более высоких тарифов и других экономических неопределенностей ««нынешние тенденции не могут быть экстраполированы реалистично на второе полугодие», передает его слова Bloomberg.
LVMH — мировой лидер на рынке предметов роскоши. Компания владеет брендами Louis Vuitton, Givenchy, Guerlain, Chaumet, Moët & Chandon, Hennessy и др. По результатам I полугодия 2018 г. продажи LVMH выросли на 10% до 21,75 млрд евро. Основной владелец конгломерата — Бернар Арно и его семья.
В июле власти США ввели ввели 25%-ные пошлины на импортные товары из Китая на $34 млрд При этом список будет расширен еще на $16 млрд Кроме того, фондовый индекс CSI 300 в Шанхае упал на 11% в этом году, что вызывает опасения по поводу покупательской способности любителей предметов роскоши, отмечает Bloomberg. По данным агентства, китайские потребители покупают около трети предметов роскоши. Спрос на товары LVMH в Китае остается очень сильным, особенно в Китае, отмечает компания.
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