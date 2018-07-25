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Официальный курс евро вырос на 22 копейки
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Официальный курс евро вырос на 22 копейки 

РИАМО 38 минут назад
Фото: РИАМО
Официальный курс евро к рублю, установленный Банком России на четверг, вырос на 22,49 копейки, до 73,75 рубля, курс доллара США увеличился на 16,01 копейки, до 63,08 рубля, сообщает Газета.ru.
«Стоимость бивалютной корзины, рассчитанная по официальным курсам на четверг, выросла по сравнению с показателем на среду на 18,92 копейки, составив 67,88 рубля», — говорится в сообщении.
Фондовый рынок России открылся снижением, об этом свидетельствуют данные Московской биржи. Индекс Московской биржи снизился на 0,61% и составил 2264,44 пункта.
Индекс РТС просел на 1,26%, до 1129,36 пункта. Сентябрьский фьючерс на нефть марки Brent рос на 0,91%, до 74,11 доллара США за баррель.
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