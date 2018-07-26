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Дума приняла закон о расчетах в морских портах в рублях
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Госдума приняла закон о расчетах в морских портах в рублях 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Госдума приняла закон, который запрещает устанавливать тарифы на услуги в российских морских портах в иностранной валюте. Об этом сообщает РИА "Новости".
Теперь цены (тарифы, ставки) на услуги в морском порту должны быть выражены в рублях, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами.
Ранее сообщалось, что комитет по транспорту и строительству Госдумы рекомендовал принять закон об установлении цен на услуги в морских портах в рублях.
Депутат Госдумы, член комитета по транспорту и строительству Виктор Дерябкин отметил, что к законопроекту поступило 6 поправок, из них 4 было рекомендовано принять.
Он также подчеркнул, что расчеты в рублях в морских портах смогут сдержать рост цен на услуги.
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