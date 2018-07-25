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Что кроме возраста изменится после принятия пенсионной реформы?
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Что кроме возраста изменится после принятия пенсионной реформы? 

Деловое сообщество 51 минуту назад
Основное изменение в законопроекте — это увеличение среднего пенсионного возраста. По новому закону, мужчины смогут выйти на пенсию в 65, а женщины в 63 года. Повышение возраста будет проходить поэтапно. Первыми, кого затронут изменения, будут мужчины 1959 года и женщины 1964. Они смогут выйти на пенсию в 2020 в возрасте 61 год и 56 лет соответственно. Затем возраст будет увеличиваться пошагово.
Главной целью пенсионной реформы является улучшение качества жизни пенсионеров. Примьер-минестр заявил, что размер пенсии ежегодно будет увеличиваться на 1000 рублей. Таким образом, размер редней пенсии к 2024 году должен составлять 20 000 рублей.
Кроме того, благодаря пенсионной реформе ПФР сэкономит около 800 млрд рублей из которых порядка 700 млрд рублей пойдут на увеличение пенсий тем, кто уже стал пенсионером. По расчётам Минтруда РФ, индексация страховых пенсий неработающим пенсионерам в 2019 году составит около 7%, что выше инфляции, оцениваемой в 3—4.5%
Помимо увеличения возраста пенсионную систему ждут и другие изменения.
Например, будет внедрена добровольная накопительная система. Действующая система накопления пенсии будет отменена. Это означает, что мораторий на формирование накопительной пенсии, принятый с 2014 года и с тех пор ежегодно продлеваемый, снимать уже не будут.
Суть новой добровольной накопительной системы заключается в том, что работник сам будет перечислять часть своей зарплаты в накопительный фонд в размере от 0% до 6%. Действие это будет добровольным, размер отчисления он будет выбирать самостоятельно.
Так же после встпуления в силу новых изменений, будут отменены пенсионные баллы. Как считает правительство, это поможет достичь размера пенсии не менее 40% от утраченного гражданином заработка.
«Нельзя это считать как среднюю температуру по больнице: то есть среднюю зарплату, которая, скажем, сложилась в экономике за какой-то период, относить к средней пенсии, которая сложилась по всем пенсионерам. Это индивидуальный расчет. И мы готовы эти расчеты предъявить нашему обществу, как только будут приняты соответствующие решения» — отметила вице-премьер по социальным вопросам Татьяна Голикова.
Сейчас каждый год работы гражданина оценивается в пенсионных баллах. Для выхода на пенсию в 2018 году необходимо иметь не менее 13,8 баллов и 9 лет стажа. В этом году один балл стоит 81,49 рублей.
Виктория Велютич
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