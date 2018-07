10 рисков по версии The Economist — прогноз капитана Очевидность

Москва, 25 июля — «Вести. Экономика». Издание The Economist представило список самых сильных экономических угроз, с которыми мир может столкнуться в ближайшие два года. Этот «фундаментальный» труд отражает вероятность реализации каждого из отобранных сценариев и его влияние на мировую экономику. 1. На первое место издание поставило потенциальный обвал фондовых индексов с последующей дестабилизацией мировой экономики. Тренд на снижение рынки возьмут из-за того, что крупнейшие ЦБ мира переходят к сворачиванию стимулов, а именно дешевая ликвидность обеспечивала долгосрочное ралли на фондовых площадках в последние 10 лет. Обвал или затяжное снижение действительно могут произойти. Более того, отметим, что на развивающихся рынках, особенно если говорить о валютах, это уже произошло и продолжает происходить. Добавим также, что прогноз об обвале рынков аналитики дают практически каждый год. Возможно, для Economist этот прогноз окажется успешным. О негативном влиянии падения рынков на экономику лишний раз говорит не стоит. Паника на финансовых площадках запускает неконтролируемые потоки капитала, что и становится причиной финансового кризиса. 2. На второе место издание поставило риск спада в мировой торговле в результате протекционистской политики США. Несколько удивляет тот факт, что данный риск находится на втором месте, а не на первом, поскольку именно «торговые войны» сейчас беспокоят всех экономистов в мире. Более того, фондовые рынки могут рухнуть скорее из-за введения пошлин и прочих мер протекционизма. В Китае, например, уже начали банкротиться некоторые компании, пусть и небольшие. Кроме того, если посмотреть на рынок промышленных металлов, то кризис уже идет полным ходом. Не просто так китайские власти на днях объявили о новых фискальных мерах стимулирования экономики и полной переориентации на внутренний спрос. 3. Следующий риск для мировой экономики, отобранный The Economist, выглядит крайне неожиданно. Территориальные споры в Южно-Китайском море приведут к боестолкновениям между странами, отмечает издание. Более того, авторы отмечают, что из-за вооруженных конфликтов могут возникнуть перебои в поставках по региональным цепочкам и морским путям. Безусловно, вероятность военных конфликтов есть всегда. Издание, кстати, оценивает вероятность такого сценария как среднюю. Однако, и это пишет само издание, безопасность морских маршрутов обеспечивают США, которые имеют самый крупный флот в мире. Это означает, что США будут вмешиваться в любой подобный военный конфликт, а это вряд ли входит в сферу интересов КНР. 4. Следом идет действительно странный прогноз. The Economist в качестве риска отобрал весьма благоприятное развитие событий, в частности рост мировой экономики на уровне свыше 4%. Авторы отмечают, что это не риск в том виде, в котором он есть, это просто один из сценариев развития событий в мировой экономике. Дальнейшее повышение деловой активности в ряде крупных и развивающихся стран может существенно стимулировать рост мирового ВВП, пишет The Economist. В реальности ускорение мировой экономики маловероятно. Во-первых, одна из крупнейших экономик мира — Китай — замедляется, и это ни для кого не секрет. Замедление темпов роста ВВП КНР несет в себе риски для большинства стран, поскольку именно Китай является крупнейшим импортером, в том числе и нефти. Кроме того, уже упомянутые «торговые войны» неминуемо окажут негативное влияние. Если же говорить о деловой активности, про которую упомянули в издании, то она не играет ровным счетом никакой роли. Кроме того, деловая активность определяется на основе опросов и не является констатацией уже состоявших событий или явлений, как, например, объем производства и так далее.

5. Еще один риск — масштабная кибератака на госорганы и предприятия. Вероятность данного сценария оценивается как средняя. В действительности, подобного рода атака может иметь место быть, а может, и нет. Факторов, на которые можно опирать при прогнозировании данного события, практически нет. К тому же и госорганы, и корпорации вкладывают огромные деньги в кибербезопасность. 6. Длительный и серьезный спад в Китае. The Economist оценивает вероятность как низкую. На самом деле спад уже есть, вопрос только в том, как экономика Поднебесной приспособится к новым условиям. Власти страны уже объявили о новых мерах и переориентации на внутренний рынок, но резкого ухудшения ситуации ждать вряд ли стоит. 7. Еще один риск с низкой вероятность — масштабные боевые действия на Корейском полуострове. Если за последние десятки лет ничего подобного не случилось, то сейчас, когда президент США Дональд Трамп провел историческую встречу с лидером Северной Кореи, ждать чего-то подобного не стоит. 8. Ближний Восток как центр конфликтов. Конфликты на Ближнем Востоке перерастут в прямую конфронтацию между крупными странами, что ударит по мировым энергетическим рынкам, считает The Economist, правда не верит в реализацию данного сценария. Впрочем, можно сказать, что уже сейчас Ближний Восток является центром различных конфликтов, в котором непосредственное участие принимают крупные страны. Сюрпризы для рынка энергоносителей также появляются с завидной регулярностью, но так было практически всегда, если брать последние несколько десятков лет. 9. Вероятно, один из самых очевидных прогнозов — нефть сильно подешевеет, если сорвется реализация соглашения ОПЕК+. Во-первых, с чего она вдруг должна сорваться, тем более что Россия и Саудовская Аравия получают больше всего выгоды от этого соглашения и диктуют свои условия более мелким участникам. Во-вторых, нефть может подешеветь и по другим причинам, не зависящим от ОПЕК+. В качестве примера можно привести, например, тот же Китай, где в последнее время обанкротились несколько частных НПЗ. Причина — избыток предложения на внутреннем рынке топлива. Это может негативно повлиять на глобальный спрос на нефть, и спекулянты с большим удовольствием потащат нефтяные фьючерсы вниз. 10. Заключительный риск для мировой экономики — выход отдельных стран из еврозоны. Это в теории может быть и Греция, и Италия. Опять же, есть ли механизм выхода и кто на это даст добро? Даже попытка выхода Каталонии из состава Испании завершилась капитуляцией каталонцев и арестом их лидера.