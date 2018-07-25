Орешкин: доля расчетов в нацвалютах между странами БРИКС растет

Москва, 25 июля — «Вести. Экономика». Расчеты в национальных валютах между странами БРИКС (Бразилия, Россия, Китай, Индия и Южная Африка) увеличатся только после глубокой интеграции финансовых систем этих стран, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин.

"Понятно, что нужно использовать те механизмы, которые созданы на уровне БРИКС. Это и банк БРИКС, который осуществляет финансирование проектов, и пул резервных валют, который будет поддерживать взаимную ликвидность национальных валют, создание нового Фонда облигаций, который будет поддерживать развитие рынков облигаций в наших странах. Здесь очень быстро прорыв не совершить. Постепенно, шаг за шагом, нужно двигаться вперед, чтобы достигать более глубокого проникновения финансовых систем, а значит, и бизнесу будет удобнее использовать национальные валюты. После этого эта доля (расчетов в национальных валютах — прим. ред.) будет расти очень быстро", — отметил Орешкин, сообщает ТАСС. Доля расчетов в нацвалютах между Россией и странами БРИКС растет, пояснил министр. «Если посмотреть на то, что происходит у России в двусторонних отношениях с Китаем, с Индией, то здесь потихонечку объем расчетов в национальных валютах подрастает», — заявил Орешкин.