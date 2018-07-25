Работник Qiwi «намайнил» биткоинов на $5 млн 

Сотрудник платежной компании Qiwi в 2011 году за три месяца «намайнил» на терминалах системы 500 000 биткоинов. В те годы это равнялось пяти миллионам долларов, рассказал генеральный директор фирмы Сергей Солонин в Московской школе коммуникаций.
Все происходило тайно, никто ничего не знал. Работник являлся одним из разработчиков платежной системы, его имя не раскрывается.
По словам Солонина, в те годы у них стояло более 100 000 терминалов самообслуживания. Однажды к нему пришел начальник службы безопасности и сказал, что терминалы, которые находятся в магазинах, ночью что-то куда-то «передают». Людей нет, а они работают очень интенсивно, идет большая нагрузка.
Директор начал с этим разбираться, и выяснилось, что его сотрудник майнил на этих терминалах биткоины. Он был поражен количеством заработанных денег. Позже сотрудника уволили, вся криптовалюта была утеряна, отметил Солонин.
Если отталкиваться от текущей цены биткоина в $8187, то состояние этого предприимчивого человека можно было бы оценить в четыре миллиарда долларов. Получается, что он контролировал 2,4% мировой эмиссии криптовалюты и мог бы обогнать основателя «Магнита» Сергея Галицкого в рейтинге Forbes.