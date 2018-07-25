Работник Qiwi «намайнил» биткоинов на $5 млн

Сотрудник платежной компании Qiwi в 2011 году за три месяца «намайнил» на терминалах системы 500 000 биткоинов. В те годы это равнялось пяти миллионам долларов, рассказал генеральный директор фирмы Сергей Солонин в Московской школе коммуникаций.

Все происходило тайно, никто ничего не знал. Работник являлся одним из разработчиков платежной системы, его имя не раскрывается.

По словам Солонина, в те годы у них стояло более 100 000 терминалов самообслуживания. Однажды к нему пришел начальник службы безопасности и сказал, что терминалы, которые находятся в магазинах, ночью что-то куда-то «передают». Людей нет, а они работают очень интенсивно, идет большая нагрузка.

Директор начал с этим разбираться, и выяснилось, что его сотрудник майнил на этих терминалах биткоины. Он был поражен количеством заработанных денег. Позже сотрудника уволили, вся криптовалюта была утеряна, отметил Солонин.