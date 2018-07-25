Вину за возможное подорожание авиабилетов возложили на правительство

Председатель комитета ГД по финансовому рынку Анатолий Аксаков прокомментировал новость о росте цен на авиатопливо.

Ранее Sobesednik.ru писал, что с 26 июля «Аэрофлот» повысит топливный сбор, из-за чего билеты в пакетных турах могут к зиме подорожать на 10%.

Анатолий Аксаков заявил, что такая ситуация возникла из-за решения правительства снижать экспортные пошлины на нефть с 30 до 0% с 2019 года в течение шести лет. Эту меру предусматривает налоговый манёвр для нефтяной отрасти. 24 июля Госдума приняла в окончательном чтении закон о налоговом манёвре.

«Повышение цен на топливо — это просчёт правительства, поскольку снижение пошлин стимулировало больший экспорт нефти и нефтепродуктов за рубеж. Очевидно, чем больше уходит за рубеж, тем меньше остаётся на внутреннем рынке. Внутренние цены, по теории, равны внешним ценам минус пошлины. Если пошлины снижаются, значит, внутренние цены приближаются к общемировым», — цитирует Аксакова « Парламентская газета ».