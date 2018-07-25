Ещё
Вину за возможное подорожание авиабилетов возложили на правительство
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Вину за возможное подорожание авиабилетов возложили на правительство 

ИД «Собеседник» 1 час назад
Председатель комитета ГД по финансовому рынку Анатолий Аксаков прокомментировал новость о росте цен на авиатопливо.
Ранее Sobesednik.ru писал, что с 26 июля «Аэрофлот» повысит топливный сбор, из-за чего билеты в пакетных турах могут к зиме подорожать на 10%.
Анатолий Аксаков заявил, что такая ситуация возникла из-за решения правительства снижать экспортные пошлины на нефть с 30 до 0% с 2019 года в течение шести лет. Эту меру предусматривает налоговый манёвр для нефтяной отрасти. 24 июля Госдума приняла в окончательном чтении закон о налоговом манёвре.
«Повышение цен на топливо — это просчёт правительства, поскольку снижение пошлин стимулировало больший экспорт нефти и нефтепродуктов за рубеж. Очевидно, чем больше уходит за рубеж, тем меньше остаётся на внутреннем рынке. Внутренние цены, по теории, равны внешним ценам минус пошлины. Если пошлины снижаются, значит, внутренние цены приближаются к общемировым», — цитирует Аксакова «Парламентская газета».
По его мнению, авиакомпаниям не остаётся ничего другого, как компенсировать выпадающие доходы повышением цен на билеты. Он призвал Федеральную антимонопольную службу выяснить, имеются ли признаки сговора в решении снизить пошлины.
ИД «Собеседник»: последние новости
США выделят Украине $200 млн на закупку военной техники Бизнесменам могут разрешить увольнять людей из-за утраты доверия Самые яркие плакаты с митинга против повышения пенсионного возраста
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Крымский мост начал отделяться от Крыма246
Заявление Лолиты грозит международным скандалом261
В платежках ЖКХ хотят добавить новую строку152
Трамп наплевал на спасительное предложение Путина282
Жена Кузьмина заявила о сделке Пугачевой с дьяволом9
Видео
02:17
Таджикистан направил ноту России
В мире Политика
05:24
Раскрыты новые детали разговора Путина и Трампа
Политика
00:37
Собянин оценил доходы Москвы от ЧМ-2018
Новости Москвы
00:10
Британский гвардеец грубо обошелся с туристкой
Происшествия
03:57
В платежках ЖКХ хотят добавить новую строку
Личный счет
01:43
Увлекшуюся критикой Трампа гостью вывели из эфира
В мире
30:01
Альтернатива G7: что произойдет на саммите БРИКС
В мире Политика
00:59
«Вестники смерти» дурят россиян
Общество Криминал
03:05
Монеточка отказалась выступать на «Нашествии»
Шоу-бизнес
01:03
Крымский мост начал отделяться от Крыма
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение