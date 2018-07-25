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РФ хочет перенять опыт США и Канады на зерновом рынке
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РФ хочет перенять опыт США и Канады на зерновом рынке 

News.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
В правительстве России обсуждают усиление присутствия государства на зерновом рынке по примеру США и Канады. Это нужно для обеспечения доходов производителей.
«Когда в прошлом году у нас был рекордный урожай, государство должно было сделать закупки для стабилизации цен. Такой опыт используют Канада и США. Мы его не исключаем, но будем смотреть и другие подходы», — заявил вице-премьер Алексей Гордеев на встрече с членами Совета Федерации.
Как ранее писал News.ru, по оценке Минсельхоза, в текущем году при сборе урожая Россия может недосчитаться 30 миллионов тонн зерна.
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