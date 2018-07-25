Блинов: Пенсии на Украине задерживают по ряду причин

В последние пару дней один за одним приходят запросы, в чём же собственно причина задержек по пенсиям в Украине . На мой взгляд, ситуацию лучше всего пояснять в виде ответов на FAQ. Иначе, политика политикой погонять будет.

СКОЛЬКО В УКРАИНЕ ПЕНСИОНЕРОВ? По состоянию на 1 июля 2018 года — 11,441 млн человек.

СКОЛЬКО СОСТАВЛЯЕТ СРЕДНЯЯ ПЕНСИОННАЯ ВЫПЛАТА ПО СТРАНЕ? 2562 гривны в месяц. Основная масса людей (3,7 млн пенсионеров) получает выплаты в пределах 1501-2000 гривен. Еще 2,5 млн пенсионеров — от 2001 до 3000 гривен.

СКОЛЬКО НЕОБХОДИМО ИМЕТЬ ДЕНЕГ ПЕНСИОННОМУ ФОНДУ УКРАИНЫ (ПФУ), ЧТОБЫ ЕЖЕМЕСЯЧНО ПЛАТИТЬ ТАКИЕ ПЕНСИИ?

29,3 млрд гривен. Как сообщил ПФУ, на 24-е число на выплату июльских пенсий направлено 24,9 млрд гривен. То есть надо ещё 4,4 ярда. Обычно к 25-му числу пенсионные ведомости профинансированы на 100%.

ОТКУДА ПФУ БЕРЕТ ДЕНЬГИ ДЛЯ ВЫПЛАТЫ ПЕНСИЙ?

Около 60% поступлений дает Единый социальный взнос (он начисляется на зарплаты по ставке 22%, далее разделяется между социальными фондами; ставка для пенсионных нужд получается 18,1%). Еще почти 40% — это дотация из государственного бюджета (по сути, покрытие дефицита ПФУ). Остальные доходы (перечисления предприятий по спискам 1 и 2, банковские проценты, выплаты иностранцам) составляют менее 1%.

ТАК ПОЧЕМУ ПФУ НЫНЧЕ НЕ ХВАТАЕТ ДЕНЕГ?

Единого социального взноса в этом году собирают на 27,6% больше, чем в прошлом (ключевая причина — аналогичный рост зарплат). Но это всё равно меньше планируемого. Согласно смете ПФУ, в этом году для пенсионных нужд должно быть собрано 208,3 млрд гривен ЕСВ. За полгода его собрали на эти цели 89 млрд гривен. То есть на 15 млрд меньше необходимого.

ПОЧЕМУ У ПЕНСИОННОГО ФОНДА НЕТ СТОЛЬ БОЛЬШОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПЕРЕД ПЕНСИОНЕРАМИ?

По двум причинам. Во-первых, госбюджет за полгода перечислил 52% годового плана дотации. Кроме того, ПФУ постоянно берет краткосрочные займы у казначейской системы на покрытие пресловутого кассового разрыва. За январь-июнь 2018 года с ЕКС одолжено 45,4 млрд гривен, погашено — 38,9 млрд гривен. То есть на данный момент Казначейство кредитует ПФУ на 6,5 млрд

ОЗНАЧАЕТ ЛИ ЭТО, ЧТО ЗАДЕРЖИВАТЬ ПЕНСИИ ТЕПЕРЬ БУДУТ ПОСТОЯННО?

Это политический вопрос.