Аксаков предсказал снижение ключевой ставки на 0,25 процентных пункта

«Мы регулярно давим на Центробанк из-за медленного снижения ключевой ставки. Надеюсь, что на ближайшем заседании Центробанка, которое состоится 27 июля, будет принято решение о снижении ставки хотя бы на 0,25 процентных пункта. Хотя, на мой взгляд, есть все условия, чтобф снизить показатель на 0,5 процентных пункта», — сказал Аксаков. Он напомнил, что сейчас ключевая ставка составляет 7,25%. «Если произойдёт снижение, это станет хорошим сигналом для бизнеса», — отметил он.