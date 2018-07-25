Аксаков предсказал снижение ключевой ставки на 0,25 процентных пункта 

На ближайшем заседании совета директоров Центробанка, которое пройдёт 27 июля, регулятор снизит ключевую ставку на 0,25 процентных пункта. Такое мнение «Парламентской газете» выразил председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
«Мы регулярно давим на Центробанк из-за медленного снижения ключевой ставки. Надеюсь, что на ближайшем заседании Центробанка, которое состоится 27 июля, будет принято решение о снижении ставки хотя бы на 0,25 процентных пункта. Хотя, на мой взгляд, есть все условия, чтобф снизить показатель на 0,5 процентных пункта», — сказал Аксаков. Он напомнил, что сейчас ключевая ставка составляет 7,25%. «Если произойдёт снижение, это станет хорошим сигналом для бизнеса», — отметил он.